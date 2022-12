Geretsried hat den Gegner jederzeit im Griff

Von: Thomas Wenzel

Ein Tor und zwei Vorlagen steuerte Florian Strobl (li.) zum Geretsrieder 5:1-Sieg am Freitag in Dorfen bei. © hans lippert

Einen verdienten 5:1-Erfolg feierten die River Rats am Freitag beim ESC Dorfen - es war ihr fünfter Sieg in Folge.

Dorfen/Geretsried – Das Geretsrieder Eishockeyteam hat weiter Boden auf dem Weg in Richtung Meisterrunde gutgemacht: Beim 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) am Freitag beim ESC Dorfen feierten die River Rats bereits ihren fünften Sieg in Folge. „Wir haben unser Spiel von der ersten bis zur letzten Minuten durchgezogen und hatten den Gegner jederzeit im Griff“, berichtete Hans Tauber jun.. Der Coach lobte insbesondere die taktische Disziplin seiner Truppe und ergänzte: „Außerdem sind wir in Unterzahl sehr gut gestanden und haben stark im Powerplay gespielt.“

Wegen der starken Schneefälle waren die Gäste verspätet in Dorfen eingetroffen, so dass die Partie erst um 20.15 Uhr begann. Dennoch starteten die River Rats konzentriert. „Wir haben außerdem unsere taktische Marschrichtung geändert und waren offensiv ausgerichtet“, berichtete Tauber. Nach zehn Minuten gelang Daniel Bursch die 1:0-Führung, die Martin Köhler kurz darauf auf 2:0 ausbaute (16.). Die erste Pause wurde vorgezogen, weil ein Zuschauer von Puck getroffen und ärztlich behandelt wurde. Fünf Minuten nach Wiederbeginn brachte Tomas Vrba die Hausherren auf 1:2 heran, doch der ESC wackelte nicht: Vielmehr bauten Benedikt May in Überzahl (30.) und Florian Strobl (33.) den Vorsprung auf 4:1 aus.

Auch im Schlussabschnitt hatten die Gäste, bei denen Torhüterin Johanna May einen starken Rückhalt bildete, das Heft in der Hand. „Wir hatten zwar in jedem Abschnitt mal zwei oder drei fahrlässige Minuten, aber man kann die Konzentration nicht über eine gesamte Partie so hoch halten“, zeigte der Coach Verständnis. Mit dem Treffer zum 5:1 (55.) machte schließlich Ondrej Horvath den Sieg perfekt.

Dorfen - Geretsried 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) - Tore: 0:1 (5:32) Bursch (Strobl), 0:2 (15:57) Köhler (May, Horvath), 1:2 (24:55) Vrba (Lohmaier, Hradek), 1:3 (29:33) May (Rezac, Strobl 5-4), 1:4 (32:47) Strobl (Berger), 1:5 (54:16) Horvath (Hochstraßer). – Strafminuten: ESCD 18, ESCG 12. – Zuschauer: 140.