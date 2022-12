Geretsried kalkuliert mit einem Sieg

Von: Thomas Wenzel

Vier Siege in Serie verbuchten zuletzt die Geretsrieder River Rats um Kapitän Martin Köhler (li.). Auch heute in Dorfen möchte der ESC drei Punkte holen. © hans lippert

Drei Punkte peilen die Geretsrieder River Rats am Freitagabend an, wenn sie beim ESC Dorfen bei einem direkten Konkurrenten im Rennen um Platz acht zu Gast sind.

Geretsried – Wohl dem Eishockeytrainer, der jetzt gut im Kopfrechnen ist. Hans Tauber jun. gehört dazu, und hat deshalb schon eine Kalkulation für die verbleibenden neun Partien in der Bayernliga-Rückrunde aufgestellt. Vier Punkte beträgt momentan der Rückstand der Geretsrieder River Rats auf Rang acht, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt – das erklärte Ziel des momentanen Zehnten. Doch für dieses Vorhaben gibt es mindestens fünf Konkurrenten – und dazu zählt Tauber auch den ESC Dorfen, bei dem seine Mannschaft am heutigen Freitag um 20 Uhr zu Gast ist. „Sie haben zwei Spiele weniger ausgetragen als wir, aber nur vier Punkte weniger auf dem Konto“, warnt der Coach vor dem Tabellenzwölften. „Wenn es dumm läuft, holen sie sechs Punkte auf, ohne dass wir etwas dagegen tun können.“

Umso wichtiger sei die heutige Partie gegen die Mannschaft von Trainer-Oldie Franz Steer, die zuletzt mit 4:2 in Pfaffenhofen gewann, daheim gegen Schongau den Kürzeren zog (4:5 n.P.) und mit einem Überraschungssieg gegen Miesbach (4:2) aufhorchen ließ. Sicherlich ein Vorteil, dass neben den beiden Slowenen Gasper Susanji (Abwehr) und Urban Sodja (Angriff) jetzt auch Stürmer Tomas Vrba nach langer Verletzungspause wieder mit dabei ist: In bisher sechs Begegnungen hat der Deutsch-Tscheche gleich sieben Tore erzielt.

„Wir müssen in erster Linie in der Defensive gut stehen“, betont Hans Tauber. Mit der Entwicklung in diesem Bereich ist er zufrieden: „Wir kassieren jetzt weniger Gegentore.“ Dass es in der anderen Richtung mit dem Toreschießen klappt, dafür ist der 37-Jährige zuversichtlich: „Wir haben viel Selbstvertrauen getankt in den vergangenen Wochen.“

Während Jakob Heigl (verletzt) und Luis Huber (beruflich) weiterhin fehlen, kann der ESC-Coach auf zwei Rückkehrer in der Abwehr bauen: Bernhard Jorde und Hans Gerg, beide zuletzt krank, sind in Dorfen wieder mit von der Partie.