Geretsrieder Aufholjagd wird nicht belohnt

Von: Thomas Wenzel

Auch drei Tore von Ondrej Horvath (Mi.) reichten den Geretsrieder River Rats am Freitagabend in Königsbrunn nicht: Sie verloren im Penaltyschießen mit 5:6. © hans lippert

Die River Rats verlieren trotz dreier Tore von Ondrej Horvath beim EHC Königsbrunn mit 5:6 im Penaltyschießen

Königsbrunn/Geretsried – Dreimal hatte das Geretsrieder Eishockeyteam in dieser Saison bereits gegen den EHC Königsbrunn gewonnen, im vierten Duell am gestrigen Freitagabend behielten jedoch die Pinguine die Oberhand: Sie gewannen – allerdings erst im Penaltyschießen – mit 6:5 (3:1, 1:2, 1:2). „Leider hat im ersten Drittel die Laufbereitschaft gefehlt und wir haben leichte Tore kassiert. Aber dann haben wir 40 Minuten lang ordentlich gespielt“, sagte Randy Neal. Seine Mannschaft habe nie aufgegeben, lobte der ESC-Trainer: „Im Schlussabschnitt hatten wir gute Chancen und hätten sogar gewinnen können.“

Die Gäste, die neben den bekannten Ausfällen (May, Harrer, Hochstraßer, Bursch) auch noch Josef Reiter (Zerrung) ersetzen mussten, kamen schwer ins Spiel. So sorgte Topscorer Tim Bullnheimer mit zwei Treffern (4., 7.) für eine schnelle Königsbrunner Führung. Stephan Englbrecht erzielte den Anschlusstreffer (15.), doch Jakub Bitomsky stellte den alten Abstand wieder her (16.).

Besser zurecht kamen die River Rats im zweiten Abschnitt. Ondrej Horvath verkürzte mit einem schönen Direktschuss auf 3:2 (32.), doch die Pinguine bauten ihren Vorsprung durch Dominik Zimmermann auf 4:2 aus (36.). Der stark spielende Marek Haloda hielt jedoch mit seinem Treffer zum 4:3 die Gäste weiter im Spiel (38.).

Im Schlussdrittel war es erneut Bullnheimer, der für Königsbrunn zum 5:3 traf (55.), doch dank Horvaths 5:4 nur 15 Sekunden später blieb der ESC dran. Der Torjäger sorgte kurz vor Schluss auch für den 5:5-Ausgleich (59.). Weil die Verlängerung torlos endete (Neal: „Da waren wir nicht zwingend genug“), musste das Penaltyschießen entscheiden. Hier erzielte Hayden Trupp nach zwei Geretsrieder Fehlschüssen den 6:5-Siegtreffer. „Penaltyschießen ist halt immer eine Glückssache“, stellte der Rats-Coach fest. THOMAS WENZEL

Königsbrunn - Geretsried n.P. 6:5 (3:1, 1:2, 1:2)

Tore: 1:0 (33:48) Bullnheimer (Barchmann), 2:0 (6:01) Bullnheimer (Bitomsky), 2:1 (14:15) Englbrecht (M. Hölzl, Hüsken), 3:1 (15:12) Bitomsky (Bullnheimer), 3:2 (31:10) Horvath (Strobl), 4:2 (35:23) Zimmermann (Trupp), 4:3 (37:04) Haloda (Strobl, Heigl), 5:3 (54:11) Bullnheimer, 5:4 (54:26) Horvath (Gania), 5:5 (58:19) Horvath (Strobl). 6:5 (65:00) Trupp (Penalty).– Strafminuten: EHC 6, ESC 16. – Zuschauer: 250.