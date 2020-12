Geretsrieder River Rats hoffen, dass es nach dem Lockdown weitergeht

EISHOCKEY

Die Kühlaggregate im Geretsrieder Eisstadion laufen derzeit auf Minimalbetrieb. Momentan weiß niemand, wann und ob es in der Bayernliga weitergeht.

Geretsried – Dass eine Eishockeysaison abgebrochen wird, ist höchst ungewöhnlich. Dass dies gleich zweimal innerhalb eines Jahres passiert, ist und bleibt hoffentlich eine Ausnahme. Im Februar hatten die Geretsrieder River Rats in der Bayernliga-Abstiegsrunde soeben den Klassenerhalt in trockene Tücher gepackt, da schlug der erste Corona-Lockdown zu. Und in der neuen Saison waren gerade einmal acht Spieltage absolviert, da wurde am 1. November die zweite Zwangspause eingeläutet. „Schade, denn wir hatten einen wirklich guten Start hingelegt und standen am Ende auf dem fünften Platz“, bedauert Peter Holdschik. Dennoch erklärt sich der 2. Vorsitzende des ESC Geretsried auch mit der Entscheidung des Bayerischen Eissportverbands einverstanden, die Spielrunde abzubrechen. „Wir sind ja eine Amateurliga. Wie hätte man in dem Terminplan die fälligen Nachholspiele unterbringen sollen?“, fragt Holdschik. Partien gegen Nachbarvereine wie Peißenberg oder Schongau könne man schon mal unter der Woche absolvieren. „Aber wenn man dann bis nach Ulm fahren muss?“

Auch aus gesundheitlichen Gründen respektiert der 51-Jährige die Entscheidung voll und ganz. „Was die Gefährdung durch eine Corona-Infektion angeht, da gibt es für mich keine Diskussionen. Auch wenn zum Beispiel ein Spieler Bedenken hätte, weiterhin Eishockey zu spielen, dann geht das für mich voll und ganz in Ordnung“, betont der frühere Profi.

Derzeit befasse man sich im Verein mit einem Vorschlag des BEV für einen neuen Modus ab dem 15. Januar. „Das macht einen ganz vernünftigen Eindruck, und die Jungs wollen auch möglichst bald wieder Eishockey spielen“, meint der ESC-Vize. Vorgesehen sei, die 15 Klubs der Bayernliga in zwei regionale Gruppen aufzuteilen, um eine Art Pokalwettbewerb auszutragen. Die Begegnungen sollen bis in den März hinein stattfinden, anschließend sind Platzierungsspiele vorgesehen. „Allerdings gibt es schon noch ein paar Fragezeichen“, stellt Holdschik klar. Da der momentane Lockdown inklusive des Trainingsverbots bis zum 10. Januar gehe, sei ein Re-Start am 15. Januar zu früh. „Aufgrund der Verletzungsgefahr würde ich schon dafür plädieren, dass man einen Vorlauf von mindestens zwei Wochen hat.“ Andererseits sei es gar nicht sicher, ob alle Bayernliga-Vereine teilnehmen können: „Was ich gehört habe, wurde in einigen Stadien aus Kostengründen bereits das Eis abgetaut.“ Das sei in Geretsried momentan noch nicht der Fall, da das Abtauen inklusive der Trennung und Entsorgung von Kalkmehl und Linienfarbe teurer käme als ein Kühlbetrieb auf Minimalpegel.

Die River Rats selbst stünden auf jeden Fall bereit. „Wir haben einen breiten Kader mit Einheimischen.“ Anders als viele andere Vereine, wo zuletzt die Verträge mit den Kontingentspielern aufgelöst wurden, stünden die beiden tschechischen Akteure weiterhin zur Verfügung: Torjäger Ondrej Horvath ist seit Jahren mit seiner Familie in Geretsried heimisch und arbeitet in der Werkstatt eines großen Entsorgungsunternehmens. Und Neuzugang Marek Haloda, der mit seiner Freundin nach Deutschland gekommen ist, ist von einem Sponsor in dessen Supermarkt angestellt worden. „Er fühlt sich hier wohl“, weiß Peter Holdschik. Zumal der 28-jährige Verteidiger auch in seiner Heimat momentan vermutlich nicht Eishockey spielen könnte.

Allerdings ist dem 2. Vorsitzenden klar, dass das geplante Ende des Lockdowns nicht gleichbedeutend mit einem Startschuss fürs Eishockey ist. „Vor allem für unsere Kinder und Jugendlichen wäre es aber schon wichtig, dass sie möglichst bald wieder aufs Eis können. Und sei es nur zum Training“, betont Holdschik auch mit Blick auf den gesellschaftlichen Auftrag der Sportvereine. Sollten jedoch die Infektionszahlen auch im Januar und Februar noch hoch sein, „dann muss man auch mal sagen: Das war’s für heuer.“

