Gesucht: Ein Torwart und zwei Stürmer für die River Rats

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Der ESC Geretsried bastelt an seinem Kader für die neue Saison. Acht Spieler haben bereits ihre Zusage gegeben, weitere sollen folgen. Bekannt wurde auch, dass Torwart Martin Morczinietz seine Karriere beendet.

Geretsried – Die erste Vertragsverlängerung machte Peter Holdschik bereits eine Woche nach dem Saisonende in der Eishockey-Bayernliga perfekt: Hans Tauber jun., im Herbst für den aus privaten Gründen zurückgetretenen Stefan Roth gekommen, wird auch in der nächsten Spielzeit die Geretsrieder River Rats trainieren. An Ostern gab der ESC-Teammanager dann die Verpflichtung des kanadischen Torjägers Tyler Wiseman bekannt (wir berichteten).

Und mittlerweile hat der 2. Vorsitzende auch die ersten Eckpfeiler für den künftigen Kader gesetzt: Torhüterin Johanna May, die Verteidiger Jakub Rezac, Paul Gania und Matthias Hölzl sowie im Angriff Ondrej Horvath, Josef Reiter, Daniel Bursch und Luis Huber tragen weiterhin das Geretsrieder Trikot. „Aber es gibt noch weitere wichtige Leute aus unserem letztjährigen Kader, mit denen ich im Gespräch bin“, betont Holdschik. Manchmal liege es nur an Kleinigkeiten, wenn der eine oder andere Crack noch mit einer Zusage zögere: „Die Jungs wollen wissen, wie unsere Mannschaft in der kommenden Saison aussieht, mit wem sie zusammenspielen würden.“

Im Fokus stünden auch mögliche Neuzugänge. „Es ist kein Geheimnis, dass wir vor allem im Angriff Leute mit Erfahrung und Qualität benötigen“, verweist der ESC-Vize auf die letztjährigen Probleme der River Rats bei der Chancenverwertung. Zusätzlich zum vormaligen Bayernliga-Torschützenkönig Tyler Wiseman werde man deshalb „zwei Stürmer holen“. Und auch in Richtung eines zweiten Torwarts neben Nationalspielerin Johanna May haben die Verantwortlichen ihre Fühler ausgestreckt. Klubchef Markus Janka, einst als Keeper selbst international sowie in der DEL, 2. Bundesliga und Oberliga aktiv, kümmert sich hier. „Wir wollen am liebsten zwei gleichstarke Torhüter, also noch jemanden, der genauso gut ist wie Johanna“, erklärt Holdschik.

Kontingentstelle in der Abwehr: Die Wahl fällt auf Rezac

Als Abgang steht momentan nur Marek Haloda fest. Der Verteidiger kam 2020 vom tschechischen Drittligisten Draci Pars Sumperk nach Geretsried. Auch während der Corona-Zwangspause blieb der 30-Jährige hier und bekam einen Vollzeitjob in einem Supermarkt, den er weiterhin ausübt. Mit zehn Toren und 20 Vorlagen in 39 Partien machte Haloda auf seine Qualitäten in der Offensive aufmerksam. Nicht ganz zufrieden waren die Verantwortlichen jedoch mit der Defensivarbeit des Tschechen. Weil man aber nur eine Kontingentstelle in der Abwehr besetzen will, fiel die Wahl auf seinen Landsmann Jakub Rezac. „Wir sind froh, dass er bleibt“, betont der Teammanager. Der 28-Jährige erzielte zwar in 39 Spielen kein einziges Tor, verbuchte jedoch zwölf Beihilfen und habe seine Defensivaufgaben zur allgemeinen Zufriedenheit erledigt.

+ Peter Holdschik, Teammanager der River Rats © Archiv

Aus der Kaderliste streichen muss Holdschik voraussichtlich auch zwei oder drei Kandidaten, die die Schlittschuhe an den Nagel hängen werden – aber der 2. Abteilungsleiter hofft, dass dazu das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde. Definitiv seine Karriere beenden wird allerdings Martin Morczinietz. Der 37-Jährige stand in 30 Begegnungen im Kasten der River Rats und erwies sich mehr als einmal als starker Rückhalt. Allerdings zwangen Verletzungen den früheren DEL- und Zweitliga-Goalie immer wieder zu Pausen. „Vom Kopf her ist er noch voll dabei, aber der Körper macht Probleme“, erklärt Holdschik. Allerdings wird Morczinietz dem Eishockey und insbesondere dem ESC erhalten bleiben, absolviert er doch demnächst einen Trainerlehrgang. „Egal, ob als Torwart-, Jugend- oder Co-Trainer – wir planen ihn auf jeden Fall ein“, freut sich der Teammanager.

Unklare Situation in der Bayernliga: Mit oder ohne Klostersee?

Weniger erfreulich sei dagegen die ungeklärte Situation in der Bayernliga. „Ich habe immer noch keine Infos, wie die Liga künftig aussehen soll“, sagt Holdschik. Wie berichtet hatte sich der HC Landsberg noch vor den Playdowns fristgerecht aus der Oberliga abgemeldet und darf damit in der höchsten bayerischen Spielklasse starten. Unklar sei nach wie vor, ob dies auch für den EHC Klostersee gilt, der erst nach dem Saisonende seinen Rückzug bekannt gegeben hatte. „Nach den Regularien müssen die Grafinger in der Bezirksliga neu beginnen“, betont der ESC-Vize.

Und er sei auch gespannt, ob der Verband konsequent gegenüber dem EHC Königsbrunn vorgehen wird: Weil der Bayernliga-Meister auf den Aufstieg verzichtet hat, drohen ihm laut den Statuten eine Geldstrafe von 4000 Euro sowie eine Sperre für die nächstjährige Meisterrunde. Holdschik: „Es wäre schön, wenn das alles zeitnah entschieden würde. Beschlossen haben die Vereinsvertreter nämlich bisher nur, dass wir mit einem 16er-Feld an den Start gehen wollen.“