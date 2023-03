Johanna May bei der Frauen-WM: „Unser Ziel ist das Viertelfinale“

Mit guten Leistungen in der Bayernliga und beim Fünf-Nationen-Turnier in Füssen hat sich die Geretsrieder Torhüterin Johanna May einen Platz im Nationalteam erobert. hl

Eishockey

Von Thomas Wenzel schließen

Nach guten Leistungen in der Bayernliga wurde Johanna May von den Geretsrieder River Rats ins Frauen-Nationalteam berufen. Derzeit ist die 22-jährige Torhüterin bei der WM in Kanada im Einsatz.

Geretsried – So richtig glorreich war die Vorstellung des Geretsrieder Eishockeyteams nicht gerade, die Thomas Schädler im letzten Bayernliga-Heimspiel gegen den ESV Buchloe zu sehen bekam. Die River Rats verloren mit 3:4 nach Verlängerung, doch der Frauen-Bundestrainer hatte ohnehin nur Augen für eine einzige Spielerin – ESC-Torhüterin Johanna May. „Ich wusste gar nicht, dass er im Stadion war“, sagte die 22-Jährige. Dass May im besagten und auch beim entscheidenden Match am Sonntag in Dorfen (4:3 n.V.) ausgezeichnete Leistungen bot, betätigte Schädler in seiner Einschätzung: „Er hatte mich bereits im Vorfeld telefonisch davon unterrichtet, dass ich zum deutschen Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Kanada gehöre.“

Entscheidend für die Nominierung war der Eindruck, den May während des Fünf-Nationen-Turniers im Februar in Füssen (wir berichteten) hinterlassen hatte. „Die Verantwortlichen waren wohl zufrieden mit meinen Leistungen“, freut sich die Torhüterin, die heuer in der Bayernliga in 19 Partien von Anfang an auf dem Eis stand. Seit vergangenem Samstag weilte die Münsingerin bei der Nationalmannschaft in Füssen, absolvierte in dieser Zeit sechs Trainingseinheiten. Am Mittwochvormittag flog die DEB-Delegation nach Kanada, wo in Brampton bei Toronto die besten Frauenteams ihren Weltmeister ermitteln. Im Mutterland des Eishockeys war May noch nie: „Für mich persönlich ist das ein ganz tolles Erlebnis. Da bin stolz darauf, dass ich dabei sein darf.“

Ein Grund, warum die ausgebildete Erzieherin in ihrer Arbeitsstätte an der Wolfratshauser Kräuterstraße eigens drei Wochen unbezahlten Urlaub eingereicht hat. „Das war es mir wert für so ein einmalige Erlebnis.“ Gab es denn gute Glückwünsche von ihren Kindern? „Nein, die sind noch zu klein und haben das nicht so richtig mitbekommen. Aber Eltern haben mich darauf angesprochen. Das hat mich sehr gefreut.“

In Kanada wird Schädler mit seinen Schützlingen am heutigen Freitag gegen die Schweiz und am Sonntag gegen Ungarn zwei Vorbereitungsspiele absolvieren. Ernst wird es dann ab Donnerstag, 6. April, mit dem Match gegen Schweden. Die weiteren Vorrundengegner der DEB-Frauen sind Finnland (7. April), Frankreich (9. April) und Ungarn (11. April). „Wir haben zwei schwere und zwei etwas leichtere Konkurrenten“, meint die ESC-Torhüterin. „Frankreich und Ungarn wollen wir auf jeden Fall besiegen, denn unser großes Ziel ist der Einzug ins Viertelfinale.“

In welchen Partien oder wie oft sie selbst zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht klar. „Der Bundestrainer will uns rechtzeitig vor dem WM-Auftakt Bescheid geben“, weiß die 22-Jährige. Neben ihr wurden noch die gebürtige Freisingerin Sandra Abstreiter (sie spielt für Providence in der nordamerikanischen College-League) und Chiara Schultes vom EHC Straubing nominiert. „Beide waren beim Fünf-Nationen-Turnier in Füssen nicht dabei“, sagt die Geretsriederin.

Auch unter den 20 Feldspielerinnen im WM-Kader seien einige neue Gesichter: „Aber ein paar kenne ich noch aus der U 18-Nationalmannschaft.“ Auffällig ist, dass es eine ganze Reihe von Akteurinnen gibt, die im Ausland Eishockey spielen – zum Beispiel in den USA, Schweden und der Slowakei. Natürlich will das deutsche Team so lange wie möglich im Turnier bleiben – May würde sich jedoch auch darüber freuen, „wenn wir ein bisschen was von Land und Leuten mitbekommen“.