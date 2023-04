Johanna May: „Die Atmosphäre bei der WM war einfach Wahnsinn“

Eishockey

Von Thomas Wenzel schließen

Mit dem deutschen Frauen-Nationalteam war Johanna May, Torhüterin des ESC Geretsried, bei der Weltmeisterschaft in Kanada im Einsatz.

Brampton/Geretsried – Es ist der Traum eines jeden Eishockeyspielers: Einmal im Mutterland des schnellsten Mannschaftssports, nämlich Kanada, auf Puckjagd zu gehen. Für Johanna May wurde der Traum jetzt Wirklichkeit, zumindest für elf Tage: Die Torhüterin der Geretsrieder River Rats war mit dem deutschen Frauen-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Brampton/Ontario im Einsatz. „Ein tolles Erlebnis. Die Atmosphäre war einfach Wahnsinn“, stellt die 23-jährige Münsingerin nach ihrer Rückkehr fest.

Bereits im Nachwuchs des EC Bad Tölz hatte May unter anderem an den U 16- und U 18-Weltmeisterschaften teilgenommen. Nach ihrer Rückkehr nach Geretsried war international erst einmal Pause angesagt, zumal sie während dieser Zeit ihre Ausbildung zur Erzieherin absolvierte. Anfang Februar dieses Jahres wurde die Torhüterin nach guten Leistungen in der Bayernliga von Bundestrainer Thomas Schädler für das Fünf-Nationen-Turnier in Füssen nominiert. Auch dort überzeugte May den Rosenheimer (in der Saison 2002/03 für den TuS Geretsried in der Oberliga aktiv), sodass sie mit zur WM durfte.

Nach einem Trainingslager in Füssen flogen die DEB-Frauen nach Kanada. Was sie dort erwartete, sprengte jede Vorstellungskraft und dokumentierte auch, welch hohen Stellenwert Frauen-Eishockey in Nordamerika hat. „Überall waren Kameras, vor den Spielen sogar in der Kabine“, berichtet May. „Wenn man so viel Aufmerksamkeit bekommt, fühlt man sich schon geehrt.“ Zwei Partien absolvierte das deutsche Team zur Vorbereitung, unterlag dabei der Schweiz mit 0:2, besiegte aber dann Ungarn (1:0). Überraschenderweise gab es zum WM-Start gegen Schweden einen 6:2-Sieg. Im zweiten Gruppenspiel gegen Finnland durfte die Geretsrieder Keeperin ins Tor und bewahrte ihr Team beim 0:3 vor einer höheren Niederlage. Nach weiteren Erfolgen gegen Frankreich (3:0) und Ungarn (2:1) hatte Deutschland den Sprung ins Viertelfinale geschafft. „Damit hatten wir unser erklärtes Ziel super umgesetzt“, sagt May, die insbesondere die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft für den Erfolg verantwortlich macht: „Das war sicherlich der Faktor, warum wir bei dem Turnier so erfolgreich waren.“

Auch gegen die übermächtige USA zeigten die DEB-Frauen eine starke Leistung, hatten jedoch mit 0:3 das Nachsehen. Weil die Partie aber viel Kraft gekostet hatte, konnte das Team im Platzierungsspiel gegen Finnland (2:8) nicht mehr richtig Widerstand leisten.

Dass May selbst nur einmal zum Einsatz kam, bedauert sie. „Zumal wir Torhüterinnen nach Aussage des Bundestrainers auf Augenhöhe waren“, meint die 23-Jährige. Doch die Freisingerin Sandra Abstreiter, die für das Providence College in den USA spielt, hatte nach zwei, drei guten Einsätzen dann bei Schädler die besseren Karten.

Wie erhofft, konnte sich May auch einen Eindruck von Land und Leuten machen. „Wir hatten drei freie Nachmittage, die wir dann für eine Fahrt nach Toronto, einen Ausflug an einen See und den Besuch einer Shopping-Mall genutzt haben“, berichtet die Münsingerin. Trotz der Zeitumstellung hatte sie auch Kontakt mit Familie und Freunden. „Das hat mich gefreut und motiviert“, sagt die 23-Jährige.

Für sie ist jetzt erst mal Eishockey-Pause. Nächster Termin beim Nationalteam wäre das alljährliche Sommer-Stützpunkttraining. „Da ist noch offen, wer eingeladen wird. Aber es ist mit dem Bundestrainer vereinbart, dass wir in Kontakt bleiben“, sagt die Torhüterin. Und auch Gespräche mit den Verantwortlichen der River Rats stehen noch an. May: „Ich würde in der kommenden Saison schon gerne wieder in Geretsried spielen.“