Johanna May: „Frauen-Eishockey ist anders gut“

Im Mittelpunkt stand die Geretsrieder Torhüterin Johanna May (2. v. li.) bei ihren beiden Debüt-Länderspielen gegen Finnland und die Schweiz beim Turnier in Füssen.

Bereits im Nachwuchsbereich hatte Johanna May mehrfach das Trikot mit dem Bundesadler getragen. Kürzlich wurde die 22-jährige Torhüterin der Geretsrieder River Rats für das Fünf-Nationen-Turnier des Frauen-Nationalteams in Füssen nominiert und absolvierte zwei Länderspiele.

Geretsried - Geretsried hat wieder einen Eishockey-Nationalspieler, in diesem Fall eine Spielerin. Zu den Akteuren, die das Trikot mit dem Bundesadler getragen haben wie Uli Liebsch, Andreas Morczinietz, Markus Janka und Korbinian Holzer sowie die Schwestern Michaela und Andrea Lanzl zählt jetzt auch Johanna May. Die 22-jährige Torhüterin der River Rats war für das Fünf-Nationen-Turnier in Füssen nominiert worden und bestritt dort zwei der vier Länderspiele.

„Das war wirklich etwas ganz Besonderes“, freute sich May. „Es ist einfach ein tolles Gefühl, das Trikot der Nationalmannschaft überziehen zu dürfen.“ Zwei Tage lang bereitete sich das Team von Bundestrainer Thomas Schädler auf das Turnier vor. „Es war tatsächlich eine Umstellung für mich“, berichtete die Torhüterin, die in dieser Saison bislang 13 Einsätze in der Bayernliga verbuchte. Frauen-Eishockey sei nun mal anders: „Anders gut.“ Bei den Männern werde schneller und härter geschossen – das erfordere von einer Torhüterin andere Reaktionsabläufe. „Da habe ich gemerkt, wie gut eigentlich die Bayernliga ist“, so May, die sich nach ein paar Tagen dem etwas langsameren Tempo angepasst hatte. May stand in den Partien gegen Finnland (0:3) und die Schweiz (1:2) im DEB-Kasten; auch gegen Tschechien (1:5) und Schweden (1:4) gab es Niederlagen. „Schade, dass wir alle Begegnungen verloren haben. Aber wir haben unsere Torchancen nicht konsequent genutzt“, meint die 22-Jährige.

Vom Bundestrainer habe sie am Ende für ihre Leistung ein „positives Feedback“ bekommen. Jetzt hofft die Geretsrieder Torhüterin, dass sie für die Frauen-Weltmeisterschaft nominiert wird, die Anfang April in Kanada stattfindet. „Ich habe noch keine Zusage für die WM bekomen“, so May, „aber ich denke, meine Chancen stehen nicht schlecht.“