Körperlich unterlegene Geretsrieder

Eishockey Bayernliga

Aufwärtstrend der Ulmer Devils macht auch vor dem ESC Geretsried nicht halt: Die River Rats kassieren eine 1:6-Niederlage

Ulm/Geretsried – Seit seinem Trainerwechsel vor zwei Wochen spielt der VfE Ulm/Neu-Ulm in der Bayernliga-Abstiegsrunde groß auf. Die neue Stärke der Devils bekam jetzt auch das Geretsrieder Eishockeyteam zu spüren, das am gestrigen Freitagabend in Ulm mit 1:6 (1:3, 0:1, 0:2) das Nachsehen hatte. „Ulm war sehr stark und hat verdient gewonnen“, sagte Randy Neal. Nach Angaben des ESC-Trainers waren die Hausherren etwas spritziger unterwegs und insbesondere körperlich überlegen.

Dabei hatten die River Rats einen Traumstart erwischt, denn bereits im ersten Powerplay gelang Dominic Fuchs die 1:0-Führung (2.). Gegen Ende des ersten Drittels stellten jedoch die Ulmer frühzeitig die Weichen auf Sieg: Stefan Rodrigues (15.), Michael Wirz (17.) und Martin Podesva im Nachschuss (19.) sorgten für einen 3:1-Vorsprung der Devils. „In dieser Phase haben sie uns das Spiel aus der Hand genommen“, räumte Neal ein.

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Florian Döring in Überzahl für das vierte Ulmer Tor sorgte (28.). Florian Strobl vergab kurz darauf eine gute Chance für den ESC. Im Schlussabschnitt zeigten sich die Geretsrieder weiterhin engagiert. Doch sie fingen sich erneut durch Döring (48.) das fünfte Gegentor ein. Als die Gäste in den Schlussminuten mit zwei Mann weniger auf dem Eis standen, gelang Podesva noch der Treffer zum 6:1-Endstand (60.). „Wir waren in den Zweikämpfen oft einen Schritt zu langsam und haben dadurch Strafzeiten kassiert“, berichtete der Geretsrieder Coach. Mit dieser Niederlage sind die River Rats auf den vierten Tabellenplatz in der Abstiegsrunde abgerutscht.

VfE Ulm/Neu-Ulm - ESC Geretsried 6:1 (3:1, 1:0, 2:0)

Tore: 0:1 (1:27) Fuchs (Köhler, Horvath 5-4), 1:1 (14:46) Rodrigues (Dörner), 2:1 (16:49) Wirz (Jäger), 3:1 (18:03) Podesva, 4:1 (27:21) Döring (Podesva 5-4), 5:1 (47:41) Döring, 6:1 (59:15) Podesva (Dörner 5-3). – Strafminuten: VfR 2, ESC 14. – Zuschauer: 225.

