Letztes Heimspiel der River Rats: „Brauchen nur ein paar gute Aktionen“

Von: Thomas Wenzel

Mindestens drei Punkte benötigen die River Rats um Jakub Rezac (li.) noch für den endgültigen Klassenerhalt. Heute gegen Buchloe spielen sie letztmals daheim. © lippert

Im letzten Bayernliga-Match vor heimischer Kulisse will das Geretsrieder Eishockeyteam an diesem Freitag gegen den ESV Buchloe den Klassenerhalt perfekt machen. Doch zuletzt gab es im eigenen Stadion vier Niederlagen in Folge.

Geretsried – Die Situation ist heikel. Nur noch drei Partien muss das Geretsrieder Eishockeyteam in der Bayernliga-Abstiegsrunde bestreiten – und diese ausschließlich gegen die drei besser postierten Klubs in der Tabelle. Und dabei sind die River Rats noch keinesfalls aus dem Schneider, denn mindestens drei Punkte fehlen ihnen zum Klassenerhalt. „Wir sind in einer Lage, in die wir nicht kommen wollten“, räumt Trainer Hans Tauber jun. vor dem letzten Heimspiel der Saison am heutigen Freitag gegen den ESV Buchloe (19.30 Uhr, Heinz-Schneider-Eisstadion) ein.

Beschäftigt hat den Coach in dieser Woche noch einmal der jüngste Auftritt gegen Waldkraiburg (3:4) – immerhin die vierte Heimniederlage in Folge. „Es war ja nicht so, dass uns das engagierte Auftreten der Gäste unvorbereitet getroffen hätte“, sagt Tauber. Der schnelle 0:2-Rückstand sei deshalb unerklärbar und nicht akzeptabel. „Gegen Buchloe erwarte ich ein anderes Auftreten meiner Mannschaft – zumal es das letzte Heimspiel ist“, betont der 37-Jährige. Warum seine Mannschaft insbesondere vor heimischer Kulisse zuletzt geschwächelt hat, sei rätselhaft: „Wir richten unsere Taktik nach dem Gegner aus – und nicht daran, ob wir daheim oder auswärts antreten.“

Ganz aus dem Schneider sind auch die Buchloer noch nicht. Der Tabellenzweite gewann zuletzt in Waldkraiburg (6:4) und gegen Dorfen (4:3 n.V.), könnte aber für den endgültigen Klassenerhalt noch einen Zähler benötigen. Die Mannschaft um Kapitän und Topscorer Alexander Krafzcyk (15 Punkte in der Abstiegsrunde) verlor ihr Heimspiel gegen Geretsried mit 2:3 in der Verlängerung. Zuletzt fehlte allerdings der tschechische Torjäger Michal Petrak verletzungsbedingt.

Tauber, der an diesem Wochenende auf Benedikt May (krank) und Jakob Heigl (verletzt) verzichten muss, ist trotz der kniffeligen Situation zuversichtlich. „Wir brauchen nur ein paar gute Aktionen, um unser Selbstbewusstsein zurück zu bekommen“, stellt der Trainer klar. Gerade jetzt sei es wichtig, „dass die Köpfe oben bleiben und auch die Körperhaltung auf dem Eis passt“.