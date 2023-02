Manko im ESC-Sturm: Ans Metall statt ins Netz

Beste Torchancen ließen die River Rats um Klaus Berger (re., vor ECP-Torwart Patrick Weiner) am Sonntagabend aus und unterlagen Pfaffenhofen mit 3:4 in der Verlängerung. hl

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Trotz bester Tormöglichkeiten haben die Geretsrieder River Rats ihr Rückspiel gegen den EC Pfaffenhofen mit 3:4 in der Verlängerung verloren.

Geretsried – Die Chancenverwertung bleibt das große Manko des Geretsrieder Eishockeyteams. Insbesondere in den Heimspielen holen sich fast regelmäßig die jeweiligen Gästetorhüter den Applaus ab, während die Stürmer der River Rats mehr oder weniger leer ausgehen. So auch im Bayernliga-Abstiegsrundenmatch am gestrigen Sonntagabend, das der ESC gegen den EC Pfaffenhofen mit 3:4 (2:0, 0:2, 1:1) nach Verlängerung verlor. „Allein im ersten Drittel habe ich vier Pfostenschüsse gezählt“, haderte Hans Tauber jun.. Seine Mannschaft habe viel investiert, lobte der Trainer, aber angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten sei das Resultat „sehr, sehr ärgerlich. Eigentlich müssen wir das Spiel heute im zweiten Drittel klar machen.“

Auch diesmal verbuchten die Hausherren in der Anfangsphase eine ganze Reihe guter Möglichkeiten. Es dauerte bis zur zehnten Minute, ehe Martin Köhler den ECP-Goalie schön umkurvte und zum 1:0 einschoss. Nachdem Pfaffenhofens Michael Pfab wegen eines Ellbogenchecks vorzeitig zum Duschen musste, nutzte Geretsried die fünfminütige Überzahl zum 2:0 durch Florian Strobl (17.).

Im zweiten Abschnitt wurden die Gastgeber zweimal kalt erwischt, nämlich beim 2:1 (22.) durch Quirin Oexler und bei Michael Neubauers 2:2-Ausgleich (37.). Ansonsten waren auch in diesem Abschnitt die River Rats am Drücker – allein Tore wollten nicht fallen. Düster sah es nach der 3:2-Führung der Gäste durch Kareem Hätinen (42.) aus. Doch der ESC warf noch einmal alles nach vorne und wurde durch Ondrej Horvaths 3:3 (47.) belohnt. Drei Powerplays in Folge blieben dagegen ohne Ausbeute. In der Verlängerung nutzte Pfaffenhofen dann nach 1:08 Minuten eine Unachtsamkeit zum 4:3-Siegtreffer.

Geretsried - Pfaffenhofen n.V. 3:4 (2:0, 0:2, 1:1) - Tore: 1:0 (9:45) Köhler (Rezac, Haloda), 2:0 (16:31) Strobl (Haloda, Fuchs 5-4), 2:1 (21:20) Oexler (Neubauer, Tlacil), 2:2 (36:37) Neubauer (Tlacil), 2:3 (41:56) K. Hätinen (Oexler), 3:3 (46:06) Horvath (Haloda), 3:4 (61:08) Tlacil (Felsöci, Oexler). – Strafminuten: ESC 6, ECP 10 + 5 und Spieldauer (M. Pfab). – Zuschauer: 305.