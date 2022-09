ESC: Mehr Geduld ist nötig

Eishockey

Von Thomas Wenzel schließen

Geretsrieder River Rats verlieren ihr erstes Testspiel gegen Schongau vor 190 Zuschauern mit 3:5

Geretsried – Mit einer 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)-Niederlage gegen Bayernliga-Konkurrent EA Schongau ist das Geretsrieder Eishockeyteam am Freitagabend in seine Testspielserie gestartet. „Ich habe viele gute Ansätze gesehen, aber wir haben auch noch viel Arbeit vor uns“, stellte Trainer Stefan Roth fest.

Gemeint hat er unter anderem die Chancenverwertung, denn schon in den ersten zehn Minuten hätten die furios startenden River Rats eine vorentscheidende Führung herausschießen müssen. So aber lief man in der elften Minute in einen Konter, den Florian Höfler zum 0:1 nutzte. Und keine zehn Sekunden später erhöhte Marcus Köpf auf 2:0 für Schongau.

Nach dem ersten Seitenwechsel brachte Benedikt May den ESC auf 1:2 heran (22.), doch nahezu postwendend stellte Samy Paré mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Zwischenzeitlich taten sich die Geretsrieder schwer mit dem Spielaufbau, offenbarten auch Schwächen in der Defensive. Torhüterin Johanna May – sie vertrat Martin Morczinietz, der nach einer auskurierten Verletzung noch geschont wird – erwies sich jedoch als starker Rückhalt.

Zu Beginn des Schlussdrittels machten die Hausherren ordentlich Druck und kamen innerhalb von einer Minute durch Benedikt May (42.) und Florian Strobl (43.) zum 3:3-Ausgleich. Als man zu sehr auf die Führung drängte, konterte Schongau zum 3:4 (52.) und kam kurz vor der Schlusssirene auch noch zu einem fünften Treffer. Roths Fazit: „Wir waren heute in keinem Fall schlechter als Schongau, aber wir müssen in vielen Situationen noch cleverer und geduldiger agieren.“