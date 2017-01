Nach dem Aussetzer die Serie fortsetzen

Einen schweren Stand hatten die River Rats um Moritz Lauer (li.) in der Vorsaison gegen Landsberg und verloren mit 3:5. Am Sonntag steht das letzten Heimspiel der Punktrunde gegen den HCL an.

Eishockey

Geretsried - Gegen die favorisierten Landsberger wollen die River Rats wieder zu ihrer Heimstärke zurückfinden

Der Kampf um die Endrundenplätze in der Eishockey-Bayernliga spitzt sich zu. Mit dem EV Moosburg, EV Pegnitz und den Passau Black Hawks sowie dem ESC Geretsried kämpfen noch vier Klubs um den begehrten achten Platz. Ausrutscher kann sich kein Team mehr leisten. Am wenigsten die River Rats, die am Sonntag um 18 Uhr den HC Landsberg im Heinz-Schneider-Eisstadion empfangen.

Wegen der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen Schlusslicht Germering ist das ESC-Team gewaltig unter Zugzwang geraten. „Vieles hängt davon ab, wie wir am Freitag in Pegnitz gespielt haben und wie Moosburg in Memmingen abgeschnitten hat. Das kann schon richtungsweisend für den vorletzten Spieltag sein“, betont Trainer Florian Funk, dem wieder sein kompletter Kader zur Verfügung steht. „Aber wir treten vor eigenem Publikum an und werden alles daran setzen, dass die Punkte bei uns bleiben.“ Der Coach denkt dabei an die gute Heimserie vor der Niederlage gegen die Münchner Vorstädter, als seinen Schützlingen fünf Erfolge am Stück gelangen.

Gegen die Landsberger gab es wie schon in der vergangenen Saison (2:7 beim HC, 3:5 daheim) bislang nichts zu holen für die River Rats. Mit 0:7 gingen die Geretsried im Hinspiel unter. „Wir haben zwar immer gut begonnen, am Ende aber überhaupt keine Chance gehabt. Landsberg spielt einfach mit mehr Tempo als wir“, berichtet Funk über den Sonntags-Gegner, der sich unlängst noch mit dem jungen Stürmer Florian Reicheneder (EC Peiting/U 18) verstärkt hat. Tatsächlich verfügt die Truppe von Coach Andreas Zeck mit 118 erzielten Treffern über die drittstärkste Offensive. Nur Aufsteiger Erding (139) und Memmingen (122) haben öfters getroffen. Die interne Scorerwertung wird vom Deutsch-Kanadier Marcel Juhasz mit 37 Punkten (16 Tore/21 Assists) angeführt, gefolgt vom kanadischen Kontingentspieler Cody Freemann (34/18/16) und Dennis Sturm (32/13/19). Allerdings haben die River Kings in fremden Stadien nicht immer überzeugt. In zwölf Partien gelangen dem Tabellensechsten nur vier Siege. Kurios waren dabei die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende: Beim Abstiegsrundenaspiranten Pfaffenhofen verlor der HCL mit 2:3, entschied anderseits das Duell beim Tabellenzweiten Memmingen mit 4:3 für sich. Trainer Zeck, der auf einige verletzte und erkrankte Akteure verzichten muss, erwartet in jedem Fall einen harten Kampf. „Für Geretsried geht es um Platz acht. Deshalb wird die Mannschaft entsprechend motiviert sein“, warnt der 37-Jährige.

Eduard Hien