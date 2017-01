Nur nicht in ein Loch fallen

Eishockey

Geretsried - River Rats empfangen heute den HC Landsberg zum Wiederholungsmatch. Trainer Florian Funk hat Platz acht noch nicht abgeschrieben.

Zu einer Neuauflage der Partie zwischen dem ESC Geretsried und dem HC Landsberg kommt es an diesem Freitagabend ab 19 Uhr im Heinz-Schneider-Eisstadion. Das erste Duell vor fünf Tagen hatte der Schiedsrichter wegen eines rund einen Quadratmeter großen, in der Kürze der Zeit irreparablen Lochs in der Eisfläche in der ersten Drittelpause abbrechen müssen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste 4:1.

Platz acht, der den vorzeitigen Klassenerhalt bedeutet, können die aktuell elftplatzierten River Rats immer noch erreichen, obwohl sie ihre jüngsten beiden Spiele jeweils mit 1:2 gegen Schlusslicht Germering und in Pegnitz vergeigt haben. Voraussetzung wäre ein Heimsieg über den Tabellensechsten. Mit einem Dreier würde sich das ESC-Team mit dann 33 Punkten vor Passau und Pegnitz (je 32), Moosburg (31) sowie Schongau (29) schieben. Die Entscheidung über das Abschlussklassement fiele dann am letzten Vorrundenspieltag beim Tabellenführer Memmingen. Landsberg könnte seinerseits mit einem Erfolg in Geretsried den TSV Peißenberg von Rang fünf verdrängen.

„Wir werden es in jedem Fall probieren. Die Chance ist noch da“, sagt Florian Funk. Allerdings fordert der Geretsrieder Coach eine deutliche Steigerung seiner Schützlinge gegenüber der in der abgebrochenwn Partie. „Wir waren nicht bereit, bei so einem Wetter zu spielen. Das war eines der schlechtesten Drittel seit langem. Ich hoffe, dass das alles nur eine Kopfsache war.“ Funk, dem dieses Mal der komplette Kader zur Verfügung steht, wünscht sich eine Leistung, wie sie sein Team an Heiligdreikönig in Pegnitz im mittleren Drittel abgeliefert hatte. „So wie wir da gespielt haben, hätten wir jeden schlagen können. Leider haperte es mit der Chancenverwertung.“ Vielleicht können die River Rats wieder an ihre tolle Heimserie vor der Niederlage gegen Germering anknüpfen, als ihnen fünf Erfolge in Serie gelangen. gos