Ondrej Horvath: „Geretsried ist ein Teil meines Herzens“

Von: Thomas Wenzel

Gleich dreimal fiel Ondrej Horvath (re.) in dieser Eishockeysaison wegen Verletzung oder Krankheit aus. Dennoch kam der 30-Jährige in 21 Partien für die Geretsrieder River Rats auf 15 Tore und 14 Assists. © hans lippert

Im Interview lässt Ondrej Horvath, seit 2014 bei den Geretsrieder Rats, eine durchwachsene Saison mit vielen Spielabsagen und verletzungsbedingten Ausfällen Revue passieren und verrät, warum er neben der tschechischen nun auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat.

Geretsried – Noch einmal Vollgas gegeben hat das Geretsrieder Eishockeyteam im letzten Bayernliga-Match gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm: Die River Rats machten einen 0:3-Rückstand wett und bescherten mit dem 7:4-Sieg ihrem Trainer Randy Neal (wir berichteten) einen schönen Abschied. Mittendrin im Geschehen auch Ondrej Horvath, der ein Tor, eine Vorlage und eine Boxeinlage beisteuerte. Im Interview mit Sportredakteur Thomas Wenzel sprach der 30-jährige gebürtige Tscheche, der seit 2014 für den ESC stürmt, über eine durchwachsene Saison.

Herr Horvath, viele Spielausfälle, verletzte und kranke Akteure – ist die Mannschaft jetzt froh, dass die zweite Corona-Saison zu Ende ist?

Wir haben schon noch Bock auf Eishockey. Aber diese Saison war schon ziemlich schwierig. Dabei war die Vorbereitung so super gelaufen. Aber schon im letzten Testspiel ging dann einiges schief ...

Sie selbst hat es heuer gleich dreimal böse erwischt?

Ja, gegen Buchloe habe ich mich bei einem Zusammenprall mit dem Torhüter an der Hand verletzt. Das musste dann operiert werden. Aber nach zwei Wochen konnte ich wieder trainieren.

Dann hatte es ein Schweinfurter Verteidiger auf Sie abgesehen?

Richtig. Das war kurz vor Spielende, als er mich frontal gecheckt hat. Ich bin auf dem Rücken gelandet. Der Arzt hat festgestellt, dass Wirbel angebrochen und Querfortsätze gebrochen waren. Da musste ich drei Wochen pausieren.

Aber um eine Operation sind Sie herumgekommen?

Ja, der Arzt sagte, meine starke Rückenmuskulatur hat Schlimmeres verhindert.

Der nächste Rückschlag erfolgte am 19. Dezember ...

Genau. Vor der Abfahrt zum Spiel in Erding bin ich positiv auf Corona getestet worden.

Da hat es ja heuer fast die gesamte Mannschaft erwischt?

Stimmt. Ich hatte nach der Quarantäne noch Probleme, hatte immer einen Druck auf der Brust. Es ist noch nicht ganz weg, aber schon viel besser.

Trotz der ganzen Misere: Wie fällt Ihr Fazit aus?

Wir hatten einfach viel Pech. Wenn wir immer mit dem kompletten Kader hätten spielen können, wären wir 100-prozentig in die Aufstiegsrunde gekommen.

Es gab auch Probleme, weil der Kader sehr knapp bemessen war?

Ein oder zwei Abwehrspieler mehr hätten uns schon gut getan. Aber wir haben immer gut trainiert und gut gearbeitet.

Dann gab es zum Jahreswechsel auch noch einen Trainerwechsel ...

Ja, schade, dass Rudi Sternkopf aus gesundheitlichen Gründen gehen musste. Ein guter Trainer. Sein Nachfolger Randy Neal hat mich wirklich überrascht, was Training und Taktik betrifft. Das war dann noch eine Liga höher.

Eine private Frage: Sie selbst haben seit ein paar Wochen die deutsche Staatsangehörigkeit. Warum war Ihnen das wichtig?

Seit acht Jahren ist Geretsried nun der Lebensmittelpunkt von meiner Familie und mir. Meine beiden Kinder sind hier geboren, ich habe hier meine Arbeitsstelle. Es war eine logische Entscheidung. Ich habe auch noch einen tschechischen Pass, besitze also die doppelte Staatsbürgerschaft. Und natürlich kann es auch sein, dass ich irgendwann einmal mit meiner Familie zurück nach Tschechien gehe.

Man sagt, die Prüfung für die Einbürgerung sei nicht ganz einfach – da hätte wohl auch mancher Deutscher seine Schwierigkeiten ...

Den Test habe ich schon vor etwa zwei Jahren gemacht und bestanden. Es war nicht so kompliziert, aber bei manchen deutschen Wörtern oder Fachbegriffen muss man genau überlegen. Aber ich informiere mich auch über das Fernsehen immer über politische Angelegenheiten, so wusste ich ganz gut Bescheid.

Wie sieht es für nächste Saison aus? Als Eishockey-Deutscher sind Sie jetzt womöglich auch bei höherklassigen Vereinen begehrt?

Ja, es gibt ein paar Anfragen von anderen Klubs, aber auch Gespräche mit dem ESC. Ich bin ja hier sehr zufrieden, Geretsried ist schon ein Teil meines Herzens. Und so richtig Profi ist man ja nicht in der Oberliga, das geht erst in der NHL los (lacht).

Also bleiben Sie?

Letztlich muss die Familie entscheiden, aber ich denke schon, dass ich bleibe. Ich bin schon echt stolz auf den Verein, denn es gab jedes Jahr eine kleine Steigerung. Und wir haben eine richtig gute Mannschaft.

