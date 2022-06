River Rats: Orientierungshilfe für die Youngster

Von: Thomas Wenzel

Die pure Energie: Florian Strobl (Mi.) wird auch in der kommenden Bayernliga-Saison im ersten Block der Geretsrieder River Rats auf Torejagd gehen. © hl

Der ESC Geretsried hat die Verträge mit den Stürmern Florian Strobl, Martin Köhler und Klaus Berger verlängert. Die Routiniers sollen beim Einbau von Talenten aus dem eigenen Nachwuchs behilflich sein.

Geretsried – Längere Zeit hatte Florian Strobl mit sich gerungen. Die vergangene Bayernliga-Saison war für den Stürmer der Geretsrieder River Rats verletzungs- und krankheitsbedingt nicht ganz optimal gelaufen. Außerdem kündigt sich daheim weiterer Nachwuchs an, so dass der 32-Jährige zwischen Eishockey und Familie abwägen musste. „Wir sind froh, dass Florian eine weitere Saison für den ESC aufs Eis geht“, sagt Vorsitzender Markus Janka. Das gleiche gelte auch für Martin Köhler (34) und Klaus Berger (32), die ebenfalls ihre Verträge verlängert haben.

Die Weiterverpflichtung dieser drei Routiniers sei enorm wichtig, weil es auch Teil des Konzepts sei. „Wir setzen bekanntlich auf junge Leute, wollen möglichst viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an die Bayernliga heranführen“, erläutert Janka. Aber gerade dafür sei es unbedingt notwendig, eine Reihe von gestandenen Spielern im Team zu haben. „An ihnen können sich die Youngster orientieren“, betont der Klubchef.

Martin Köhler: Das Urgestein bleibt den River Rats erhalten. © Archiv

Als „unverzichtbaren Dauerbrenner“ bezeichnet Janka seinen Kapitän Martin Köhler. Der Linksaußen durchlief beim Vorgängerverein TuS Geretsried alle Nachwuchsteams und kam 2007 erstmals bei den ESC-Herren in der Landesliga zum Einsatz. Mittlerweile ist er der Dienstälteste mit mehr als 450 Einsätzen für die River Rats. In der Vorsaison absolvierte Köhler 34 Partien und verbuchte dabei acht Tore und 22 Vorlagen bei nur zwölf Strafminuten.

Klaus Berger: Der flinke Außenstürmer hat beim ESC verlängert. © Archiv

Gut in Form zeigte sich in der corona-bedingt schwierigen Spielzeit auch Klaus Berger. Der Rechtsaußen traf in 35 Begegnungen 14 Mal ins Schwarze, kam auf elf Vorlagen und 14 Strafminuten. „Das ist einfach eine immense Erfahrung, die auch Klaus da in die Mannschaft einbringt“, betont der ESC-Vorsitzende.

Froh ist Janka auch über den Verbleib von Florian Strobl. Der frühere U 20-Nationalspieler und langjährige Tölzer DEL 2- und Oberliga-Spieler kehrte 2019 zurück nach Geretsried. „Das ist beneidenswert, wenn man einen Spieler wie ihn in der Mannschaft hat“, betont der Klubchef. Der rechte Außenstürmer strotze nur so vor Energie, überzeuge mit einer hervorragenden Technik und durch seine starken Laufwege. „Er ist halt immer noch ein Profi und charakterlich top“, lobt Janka.

Wie erwähnt wurde Strobl in der abgelaufenen Spielzeit aufgrund von Verletzungen und Krankheiten öfter mal im ersten Block der River Rats vermisst. Am Ende kam der 32-Jährige auf 27 Bayernliga-Einsätze mit 14 Toren, 13 Vorlagen und 18 Strafminuten.