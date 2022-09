Rats gegen SCR: Ein Derby, das beide Teams forderte

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Einer starken Reichersbeurer Abwehr um Keeper Kilian Haltmair (re.) sahen sich die River Rats um Florian Strobl (Mi.) gegenüber, gewannen aber am Ende mit 4:3. © hans lippert

Mit einem 4:3-Sieg der Geretsrieder River Rats endete am Freitagabend das Vorbereitungsspiel gegen den SC Reichersbeuern.

Geretsried/Reichersbeuern – Den erwarteten Verlauf nahm das Vorbereitungsspiel zwischen dem ESC Geretsried und dem SC Reichersbeuern am gestrigen Freitagabend: Die River Rats wurden bei dem 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)-Sieg ihrer Favoritenrolle gerecht; die Gäste zeigten als amtierender Landesliga-Meister, dass sie auch eine Liga höher mitspielen könnten. „Es war klar, dass das unser schwierigstes Testspiel werden würde“, sagte ESC-Coach Stefan Roth, der mit Verlauf ebenso einverstanden war wie sein Kollege Thomas Gams. „Ich bin zufrieden. Wir sind gefordert worden und haben gesehen, dass wir mit Bayernligisten mithalten können“, sagte der SCR-Trainer.

Seine Mannschaft ging nach drei Minuten durch Peter Fischer in Überzahl in Führung. Anschließend bestimmte Geretsried das Geschehen, doch der SCR verteidigte geschickt und hatte mit Kilian Haltmair einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Kurz vor der ersten Sirene kamen die Hausherren dann durch Benedikt May zum 1:1. Im zweiten Drittel gelang Josef Reiter früh das 2:1 (23.). In der Folge dominierten die River Rats klar und besaßen auch etliche Chancen. „Da muss die Schussqualität besser werden“, monierte Roth angesichts vieler Pucks, die das Ziel verfehlten. Gegen Ende dieses Abschnitts kam Reichersbeuern wieder ins Spiel und hatte bei Breaks durch Peter Fischer und Maximilian Hirschberger beste Möglichkeiten. Der 2:2-Ausgleich gelang den Gästen allerdings erst im Schlussdrittel durch Johannes Fischer (45.). Dass die River Rats die Partie unbedingt gewinnen wollten, zeigten sie in der Folge. Zuerst überlistete Stephan Englbrecht mit einem Schlenzer den eingewechselten SCR-Goalie Michael Iszovics (50.), dann knallte Ondrej Horvath den Puck zum 4:2 ins Kreuzeck (52.). Trotz bester Chancen der Hausherren markierte schließlich Peter Fischer mit dem 4:3 den Schlusspunkt (60.).

ESC - Reichersbeuern 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) - Tore: 0:1 (2:19) P. Fischer (Hirschberger, Mangold 5-4), 1:1 (18:50) May (Strobl), 2:1 (22:35) Reiter (Haloda, Merl), 2:2 (44:26) J. Fischer (Stauffert, M. Hölzl), 3:2 (49:20) Englbrecht (May), 4:2 (51:56) Horvath (Reiter, Bursch 5-4), 4:3 (59:24) P. Fischer (J. Fischer, Mangold). – Strafminuten: ESC 4, SCR 8. – Zuschauer: 240.