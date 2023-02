River Rats: Nicht blind nach vorne stürmen

Von: Thomas Wenzel

Saison beendet: Youngster Luis Huber (Mi.) steht den Geretsrieder River Rats verletzungsbedingt in den nächsten sechs Wochen nicht zur Verfügung. © hans lippert

Beim heimstarken ESV Buchloe wollen die Geretsrieder River Rats an diesem Freitag ihren ersten Tabellenplatz in der Bayernliga-Abstiegsrunde verteidigen

Geretsried – 4:3-Heimsieg gegen Pegnitz, 4:1-Auswärtserfolg in Waldkraiburg – eigentlich müsste Hans Tauber jun. mit dem Auftakt des Geretsrieder Eishockeyteams in der Bayernliga-Abstiegsrunde zufrieden sein. „Bin ich letztlich auch, aber ob das alles attraktives Eishockey war, darüber lässt sich sicher streiten“, sagt der ESC-Coach und lacht. Nach dem Pegnitz-Match war der 37-Jährige etwas knurrig („Wir haben es nicht geschafft, einen Drei-Tore-Vorsprung zu halten“), nach dem Auftritt in Waldkraiburg dagegen erfreut: „Wir haben einen guten Job in der Defensive gemacht und unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen.“ Der Blick auf die erste Tabelle versöhnte den Trainer dann endgültig: Die River Rats stehen auf Platz eins.

Weitaus wechselhafter ist der ESV Buchloe, bei dem der ESC am heutigen Freitag um 20 Uhr zu Gast ist, in die Abstiegsrunde gestartet. Die Mannschaft von Trainer Christopher Lerchner hatte daheim gegen Waldkraiburg nach Verlängerung mit 3:4 das Nachsehen, gewann dafür am Sonntag in Dorfen mit 3:2. „Das dürfte auswärts unser schwerster Brocken sein. Die wollen sich sicherlich keine zweite Heimniederlage leisten“, vermutet Tauber. Die Allgäuer um ihre Topscorer Michal Petrak (48 Punkte) und Alexander Krafczyk (42) sind offensiv stark und körperlich präsent, haben Anfang Januar mit dem Russen Demid Podrezov einen zweiten Kontingentspieler dazu bekommen. Das letzte Match in Buchloe gewannen die Geretsrieder am 4. Dezember mit 3:2. „Wir werden da nicht blind nach vorne stürmen, sondern erst einmal in der Defensive unsere Arbeit machen und unsere Torchancen effektiv nutzen“, verrät der ESC-Coach.

Auch dieses Mal müssen die River Rats auf wichtige Akteure verzichten. Kapitän Martin Köhler ist weiterhin krank, ebenso wie Daniel Merl. Luis Huber fällt verletzungsbedingt bis Saisonende aus, während Josef Reiter (Auslandsaufenthalt) bis auf weiteres ebenso nicht zur Verfügung steht. Außerdem weilt Torhüterin Johanna May bei der Frauen-Nationalmannschaft.