River Rats: Athletik statt Muskelpakete

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Ein spezielles Training für Athletik und Stabilität absolvieren die Geretsrieder River Rats während der Vorbereitung einmal pro Woche mit dem Kochler Fitness-Coach Sebastian Jocham (Mi.). Bis Ende August holt Cheftrainer Stefan Roth sein Team für drei Einheiten pro Woche zusammen. © Hans Lippert

Mit 18 Mann ist das Geretsrieder Eishockeyteam am Montag in das Sommertraining gestartet. Der neue Coach Stefan Roth absolviert mit seiner Mannschaft drei Einheiten pro Woche, eine davon mit einem speziellen Athletiktrainer.

Geretsried – Die Zeiten, in denen sich Eishockeyspieler während des Sommers umfangreiche Muskelpakete antrainiert haben, sind lange vorbei. Auch beim Bayernligisten ESC Geretsried geht man deshalb neue Wege und hat mit Sebastian Jocham eine eigenen Athletiktrainer engagiert. Der Realschullehrer aus Kochel war zuletzt für die Fußballer des TuS Geretsried tätig und soll nun die River Rats fit machen. „Das kann Sebastian mit seiner Ausbildung viel besser als ich“, räumt Stefan Roth ein. Der neuen ESC-Coach kennt Jocham gut und hat ihn für das Sommertraining ins Gespräch gebracht. „Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn ein Verein sich noch dieses Extra leisten will und kann“, freut sich der 42-Jährige.

Dreimal pro Woche bittet der Peißenberger, der zuletzt beim Landesligisten ESV Burgau an der Bande stand, die River Rats zum Training. Die erste Einheit übernimmt stets Jocham. „Es geht darum, mit Hilfe von Utensilien wie zum Beispiel Bändern die Athletik und Stabilität der Spieler zu verbessern“, erklärt Roth, der sich mit seinen Schützlingen dazu auf dem Sportplatz der Isardamm-Schule trifft. Beim zweiten Trainingstermin stehen immer Schnelligkeit und Ausdauer im Mittelpunkt. „Das können wir auf der Laufbahn im Isarau-Stadion trainieren“, berichtet der Coach. Weil die schweißtreibende Vorbereitung auf die im Oktober beginnende Eishockeysaison aber auch Spaß machen soll, hat Roth für den dritten Trainingsabend ein buntes Programm aufgestellt. „Wir werden Padeltennis, Beachvolleyball und Fußball spielen oder auch Spinning machen“, berichtet der frühere Stürmer des TSV Peißenberg und EC Peiting.

ESC: Kommt ein Verteidiger aus Nordamerika?

Zum Auftakt des Sommertrainings am vergangenen Montag konnte Roth 18 Mann inklusive einiger Junioren begrüßen. „Das Gros der Mannschaft steht“, so der Coach. Der Kader der vergangenen Saison mit drei Torhütern, fünf Verteidigern und elf Stürmern wird dann noch mit Akteuren aus dem eigenen U20-Team ergänzt. „Einen Abwehrspieler könnten wir noch gut gebrauchen“, fügt der ESC-Trainer an. Dem Vernehmen nach könnte der Wunsch Roths auch schon bald in Erfüllung gehen: Weil Torjäger Ondrej Horvath dank seiner deutschen Staatsbürgerschaft nunmehr keine Kontingentstelle mehr benötigt, wird die zweite Position neben dem Tschechen Marek Haloda frei. Und offenbar überlegen die Geretsrieder Verantwortlichen, diese an einen Verteidiger aus Nordamerika zu vergeben.

Der Coach hofft in jedem Fall, dass sein Kader bis zum 22. August komplett ist. Für diesen Termin ist nämlich das erste Training im Heinz-Schneider-Eisstadion vorgesehen. „Vielleicht können wir schon ein paar Tage früher in die Halle, denn dort findet das Eishockey-Camp von Rick Boehm statt“, sagt Roth. Für den September sind dann sechs Testspiele vorgesehen. Dabei bekommen es die River Rats hauptsächlich mit Bayernliga-Konkurrenten wie Buchloe, Waldkraiburg, Schongau und Königsbrunn zu tun. Möglicherweise kommt noch ein siebtes Vorbereitungsspiel dazu: Der ESC hat eine Anfrage beim Nachbarverein Tölzer Löwen gestellt.

Stefan Roth, neuer Trainer des Eishockey-Bayernligisten ESC Geretsried © Archiv