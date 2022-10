River Rats: Auf die Einstellung kommt‘s an

Von: Thomas Wenzel

Mit 4:2 gewannen die River Rats um Xaver Hochstraßer (li.) das letzte Duell gegen Königsbrunn am 4. Februar. © hl

ESC Geretsried möchte sich am Sonntag in Königsbrunn für den verpatzten Saisonauftakt rehabilitieren.

Geretsried – Mit dem Bayernliga-Auftakt des Geretsrieder Eishockeyteams am vergangenen Sonntag gegen die EA Schongau (3:7) konnte niemand zufrieden sein. Das Publikum nicht, der Trainer nicht – und auch die River Rats selbst machten sich so ihre Gedanken nach der deutlichen Niederlage. „Da sind doch einige Defizite zutage getreten“, räumt Stefan Roth ein. Er habe die Ursache in Gesprächen mit der Mannschaft, aber auch einzelnen Akteure erörtert. „Die Einstellung hat nicht gepasst“, hat der neue ESC-Trainer als Grundproblem ausgemacht.

Zugleich ist der 42-Jährige guter Dinge, dass sich seine Schützlinge im nächsten Match von ihrer guten Seiten zeigen werden. „Auch wenn das nicht gerade einfach wird“, so der Coach vor dem Auftritt am morgigen Sonntag um 18 Uhr beim EHC Königsbrunn. Haben die Schwaben doch vor der Saison gewaltig aufgerüstet. Trainer Robert Linke, der zum Jahresbeginn aus Ulm gekommen war, hat mit dem Ex-Kaufbeurer Stefan Vajs einen langjährigen DEL2-Keeper und mit Marco Sternheimer (Augsburger Panther) sogar einen bisherigen DEL-Stürmer zur Verfügung. Dazu gibt es neben US-Boy Hayden Trupp mit dem Letten Toms Prokopovics (20) einen neuen Mann auf der zweiten Kontingentstelle. In der Vorbereitung feierten die Pinguine Siege gegen Waldkraiburg (8:3), Sonthofen (9:2, 8:2) und Burgau (10:4), verloren nur gegen Oberliga-Aufsteiger Klostersee mit 2:5. Zum Bayernliga-Start gelang ein 4:1-Erfolg über Pfaffenhofen. „Königsbrunn wird ein schnelles Spiel aufziehen. Da müssen wir besonders auf deren erste und zweite Angriffsreihe achten“, warnt Stefan Roth. Auch wenn die Gastgeber als Favorit gelten, sehen sich die River Rats nicht chancenlos. „Wir fahren natürlich dorthin, um zu punkten“, betont der Trainer.

Er hat nach der krankheitsbedingten Flaute in der Vorwoche jetzt wieder nahezu alle Mann im Training gehabt. „Wir können in Königsbrunn personell aus dem Vollen schöpfen“, freut sich Roth. Dass sein Team am gestrigen Freitag spielfrei war, sei für die Regeneration gut. „Aber irgendwann müssen wir auch schauen, dass wir in den Freitag/Sonntag-Rhythmus kommen“, betont der ESC-Übungsleiter.