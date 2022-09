River Rats bieten den Löwen ein Drittel lang Paroli

Von: Thomas Wenzel

Einen standesgemäßen 7:2-Sieg feierten die Tölzer Löwen um Henry Sihling (li.) und Anton Engel (re.) am Sonntagabend in Geretsried. Doch die River Rats mit Torhüterin Johanna May sowie Xaver Hochstraßer und Daniel Bursch kämpften vor 766 Zuschauern bis zum Ende wacker. © hans lippert

Einen tollen Eishockeyabend erlebten fast 800 Zuschauer beim Vorbereitungsspiel der Geretsrieder River Rats gegen die Tölzer Löwen, das der favorisierte Oberligist mit 7:2 standesgemäß gewann.

Geretsried/Bad Tölz – Als das Geretsrieder Eishockeyteam am gestrigen Sonntagabend nach 13 Minuten gegen die Tölzer Löwen in Führung ging und auch das erste Drittel ebenbürtig gestaltete, dürfte wohl der eine oder andere ESC-Fan schon auf eine kleine Überraschung gehofft haben. Doch am Ende gestaltete der Oberligist das Vorbereitungsspiel standesgemäß und gewann verdient mit 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) beim Bayernliga-Verein. „Das war eine Pflichtaufgabe für uns, und meine Mannschaft hat den nötigen Willen gezeigt“, stellte Gästecoach Ryan Foster auch mit Blick auf die letztwöchige Niederlage mit gleichem Resultat beim Bayernligisten TEV Miesbach fest. „Es war noch nicht alles perfekt, aber ich habe viele gute Sachen gesehen.“

Verletzungsbedingt waren die Tölzer nur mit 14 Feldspielern im Heinz-Schneider-Eisstadion aufgelaufen, sorgten jedoch von Beginn an für Tempo. Geretsried hielt allerdings dagegen und kam durch Klaus Berger zur umjubelten 1:0-Führung (13.). Dazwischen hatte ESC-Keeperin Johanna May einige Male die Gelegenheit sich auszuzeichnen, ehe Felix Ribarik mit einem Schlenzer von der blauen Linie das 1:1 gelang (18.).

ESC legt den Löwen zwei Tore auf

Mit zwei bösen Abstimmungsfehlern in der Defensive brachten die River Rats ihre Gäste in Position: Beim 1:2 durch Timo Sticha (22.) waren sich Torhüterin und Verteidiger nicht einig; das 1:3 (27.) legte ein ESC-Spieler für Tyler Ward auf. „In dieser Phase haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Danach war es schwer für uns“, stellte Geretsrieds Trainer Stefan Roth später fest. Die Verwirrung in den Reihen der Hausherren nutzten die Löwen eiskalt durch zwei schöne Direktabnahmen von Maximilian Brandl (28.) und Dillan Eichstädt (31.), um den Vorsprung auf 5:1 auszubauen.

Aufgrund vieler Strafzeiten sahen die Zuschauer im Schlussabschnitt ein zerfahrenes Match. Erneut Ribarik (41.) mit tollem Solo und Christoph Fischhaber (43.) erhöhten in Überzahl auf 7:1 aus Tölzer Sicht. Ganz zufrieden war Ryan Foster damit zwar nicht, teilte aber mit: „Über- und Unterzahl werden in der kommenden Woche ein Thema im Training sein.“

River Rats erzielen das erste und das letzte Tor

Aber auch die Hausherren hatten noch in einer Reihe von Powerplaysituationen die Gelegenheit, das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Doch Löwen-Goalie Enrico Salvarani war bei drei Gewaltschüssen von Ondrej Horvath auf dem Posten. Dafür gelang Florian Strobl in doppelter Überzahl der Treffer zum 2:7-Endstand (46.). „Für uns ging es nur noch um Schadensbegrenzung, und das hat ja geklappt“, sagte Stefan Roth.

Am Ende blieben dem Außenseiter ein Lob vom Gästecoach („Geretsried war nicht stark wie Miesbach, hat aber bis zum Ende gekämpft“) und die Freude über den Besuch der Tölzer Löwen: Immerhin kamen 766 Zuschauer in den Genuss eines durchaus unterhaltsamen, aber leider selten gewordenen Derbys.

River Rats Geretsr. - Tölzer Löwen 2:7 (1:1, 1:4, 1:2)

Tore: 1:0 (12:54) Berger (Fuchs, Haloda 5-4), 1:1 (17:36) Ribarik (Engel, Fischhaber 5-4), 1:2 (21:33) Sticha (Engel, Hörmann), 1:3 (26:13) Ward (Schlager), 1:4 (27:07) Brandl (Fichtner), 1:5 (30:17) Ward (Eichstädt 5-4), 1:6 (40:10) Ribarik (Fichtner 5-4), 1:7 (42:15) Fischhaber (Sticha 5-4), 2:7 (45:08) Strobl (Berger, Heigl 5-3). Schiedsrichter: Meinecke/Roth. – Strafminuten: ESC 16, ECT 18. – Zuschauer: 766.