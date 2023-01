River Rats bleiben im Rennen um Platz acht

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Vor allem in der Defensive zeigten die Geretsrieder River Rats um Torhüter Martin Morczinietz (li.) und Verteidiger Jakub Rezac (re.) beim 4:2-Sieg am Freitagabend in Schongau eine ausgezeichnete Leistung. © roland halmel

Geretsrieder feiern in Schongau nach 0:2-Rückstand einen furiosen 4:2-Sieg

Schongau/Geretsried – Das Geretsrieder Eishockeyteam hat seine Chance gewahrt, am Ende der Bayernliga-Vorrunde noch den achten Platz und damit die Qualifikation zur Meisterrunde zu erreichen: Während die direkten Konkurrenten Schweinfurt (4:5 in Dorfen) und Kempten (2:1 n. V. gegen Amberg) nicht oder nicht voll punkteten, feierten River Rats am Freitagabend bei der EA Schongau einen grandiosen 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)-Erfolg. „Der Sieg war am Ende verdient, weil wir nie aufgesteckt und bis zum Ende gekämpft haben“, sagte Hans Tauber jun.. Dem ESC-Coach imponierte insbesondere die defensive Leistung seines Teams: „Wir sind hinten gut gestanden und haben auch die neutrale Zone dichtgemacht.“

Zwei Drittel lang sahen die 200 Zuschauer im Schongauer Eisstadion keine Tore. Beide Mannschaften waren eher defensiv eingestellt, konnten aber auch aus jeweils einer Strafzeit des Gegners kein Kapital schlagen, doch Chancen gab es auf beiden Seiten. „Schongau hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn wir nach zehn Minuten mit 2:0 oder 3:0 vorne gelegen wären“, meinte Tauber, der wieder die Verteidiger Bernhard Jorde und Dominic Fuchs zur Verfügung hatte. Zudem habe Torhüter Martin Morczinietz seinen Job ausgezeichnet erledigt.

Im Schlussdrittel überschlugen sich dann die Ereignisse. Zuerst legten die Hausherren mit einem Doppelschlag von Simon Maucher (43.) und Tobias Estermaier (44.) innerhalb von nur 82 Sekunden ein 2:0 vor. Doch wieder einmal zeigten die Geretsrieder ihre hervorragende Moral. Zuerst verkürzte Daniel Bursch auf 1:2 (49.), dann gelang Klaus Berger der 2:2-Ausgleich (51.).

Die Weichen auf Sieg stellte schließlich Benedikt May, der in Überzahl das umjubelte 3:2 erzielte (56.). Den Auswärtserfolg perfekt machte Florian Strobl, der in der Schlussminute mit einem Empty-Net-Goal traf.

EA Schongau - ESC Geretsried 2:4 (0:0, 0:0, 2:4) - Tore: 1:0 (42:17) Maucher (Steiner), 2:0 (43:39) Estermaier, 2:1 (48:01) Bursch (Fuchs), 2:2 (50:19) Berger (Bursch, Fuchs), 2:3 (55:43) May (Horvath, Haloda 5-4), 2:4 (59:39) Strobl (ENG). – Strafminuten: EAS 4 + 5 (Holzmann), ESC 2. – Zuschauer: 200.