River Rats-Chef Janka: „Ich bin stolz auf die Mannschaft“

Von: Thomas Wenzel

Der Zusammenhalt ist spitze: Hinter den Geretsrieder River Rats um Kapitän Martin Köhler (li.) und Routinier Florian Strobl liegt eine von Absagen und Ausfällen zerrissene Bayernliga-Saison. © Foto: Hans Lippert

Im Interview mit der Sportredaktion lässt Markus Janka, Vorsitzender des ESC Geretsried, die zu Ende gegangene Bayernliga-Saison Revue passieren und spricht über den fehlenden Spielrhythmus, den Einbau von Junioren und die Finanzsituation des Vereins.

Geretsried – Vor eineinhalb Wochen haben die Geretsrieder River Rats die Eishockeysaison mit einem 7:4-Heimsieg gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm abgeschlossen. Eine Bayernliga-Spielzeit, die mit vielen abgesagten oder verlegten Partien, corona- und verletzungsbedingten Ausfällen sowie einem dreifachen Trainerwechsel mehr als turbulent verlief. „Eine sportliche Bewertung ist aufgrund der besonderen Umstände eigentlich gar nicht möglich“, stellt deshalb Markus Janka in einem Resümee fest. Das Ergebnis mit dem vierten Platz in der Abstiegsrunde sei zwar „enttäuschend“, aber er werde deshalb keine Kritik üben: „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Sie sind wochenlang nur mit zwölf Mann aufgelaufen und haben immer Einsatz und Moral gezeigt.“

Verletzungspech: Zwischenzeitlich fielen gleich fünf Leistungsträger auf einmal aus

Dabei hatte sich die Saison 2021/22 für die River Rats gut angelassen. Unter Trainer Rudi Sternkopf konnte man erstmals seit Jahren im eigenen, sanierten und überdachten Stadion eine ausgiebige Eisvorbereitung absolvieren. Das schlug sich auch in den Testspiel-Resultaten nieder und gipfelte in einem 6:5 n.V.-Auftaktsieg gegen den Titelfavoriten TEV Miesbach. Doch danach ging es mit dem ESC vor allem gesundheitlich bergab. „Wir hatten wirklich ein wahnsinniges Verletzungspech. Teilweise sind ja gleich fünf Leistungsträger auf einmal ausgefallen“, stellt Janka kopfschüttelnd fest. Dass der Kader trotz der guten Neuzugänge Jakob Heigl und Maximilian Freytag (beide vom SC Riessersee) zu knapp bemessen war, sieht der Klubchef nicht: „Natürlich hätten wir noch einen sechsten Verteidiger gut gebrauchen können. Aber wenn wir 22 Mann haben, wo sollen wir dann unsere Junioren einbauen?“ Leider habe es anfangs mit dem Einsatz der Youngster aus verschiedenen Gründen nicht gut geklappt. Nachdem Randy Neal das Traineramt von Sternkopf-Nachfolger Kevin Olivo übernommen hatte, sah man wieder häufiger U20-Akteure. Dass mit Nico Wischnewsky nur ein einziger Spieler aus dem 1b-Team im Notfall in der Bayernliga aushelfen wollte, bedauert Janka in diesem Zusammenhang.

Markus Janka, Vorsitzender des ESC Geretsried © Foto: Archiv

Zu schaffen machte der Mannschaft seiner Ansicht nach auch die corona-bedingten häufigen Spielverlegungen. „Wenn man nur am Freitag ein Match und am Sonntag frei hat, kommt man nie richtig in den Rhythmus“, weiß der ehemalige DEL-Profi. Und den Spielern habe die Pandemie auch mental zugesetzt: „Das ist nicht leicht zu verarbeiten, wenn man sich infiziert hat.“ Umso lobenswerter sei das Auftreten der River Rats gewesen: „Wir haben eine charakterstarke Mannschaft, das ist eine wichtige Erkenntnis.“

Auch dem Verein selbst wurde einiges abverlangt. „Man wusste ja nie, was kommt – ob jetzt beim nächsten Heimspiel für die Zuschauer die 3G- oder die 2G-plus-Regelung gilt?“, berichtet Janka von erheblichem organisatorischem Aufwand. Und die Einschränkungen hätten dem Verein natürlich auch finanziell einiges abverlangt. „Wenn es nur 130 bis 150 Zuschauer an der Abendkasse gibt, dann kann man damit gerade mal die Schiedsrichterkosten und eine Auswärtsfahrt decken“, rechnet der Klubchef vor. Zum Glück seien die Sponsoren, Gönner und Mitglieder dem ESC treu zur Seite gestanden. „Auf sie haben wir uns verlassen können“, freut sich Janka.

Für die Zukunft hofft der Vorsitzende, dass er sich statt auf behördliche und organisatorische Vorgänge mehr auf sportliche Belange konzentrieren kann. „Das macht natürlich mehr Spaß“, betont der 42-Jährige, der sich gemeinsam mit seinem Vize Peter Holdschik nun in erster Linie um die Verpflichtung eines neuen Trainers als Nachfolger von Randy Neal kümmern wird. „So schnell wie möglich, aber nicht unüberlegt“ möchte man hier zu einer Entscheidung kommen. „Wir haben ein paar Kandidaten im Blick, und sogar Bewerbungen“, verrät Janka.

Suche nach einem neuen Trainer hat Priorität

Die Gespräche mit den heimischen Eishockeyspielern laufen auf Hochtouren. „Es gibt keine Bestrebungen, den Kader großartig zu ändern“, sagt der ESC-Chef. „Das Mannschaftsgefüge passt.“ In erster Linie gehe es darum, den einen oder anderen Akteur im fortgeschrittenen Eishockeyalter zum Weitermachen zu bewegen.

Und man werde den Markt nach möglichen Verstärkungen – zum Beispiel für die Abwehr – sondieren. Interessant könnte die Konstellation auch werden, wenn Torjäger Ondrej Horvath dank der frisch erworbenen Staatsbürgerschaft (wir berichteten) künftig keine Ausländerposition mehr belegt. „Das wäre natürlich eine Option für einen zweiten Kontingentspieler“, weiß Janka und betont: „Aber das Ganze muss auch finanziell passen.“