River Rats: Das 1:3 war der Dosenöffner

Eishockey Bayernliga

Von Thomas Wenzel schließen

Im Heimspiel gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm hat der ESC Geretsried nach einem 0:3-Rückstand eine furiose Aufholjagd gestartet und wurde dafür mit einem mit einem 4:3-Sieg in der Verlängerung belohnt.

Geretsried – Endlich ist das Geretsrieder Eishockeyteam einmal wieder für große Moral, schöne Kombinationen und eine Vielzahl an Schüssen belohnt worden. Allerdings lagen die River Rats am Freitagabend gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm erst mit 0:3 zurück, ehe sie eine Aufholjagd starteten und in der Verlängerung mit 4:3 (0:1, 1:2, 2:0) siegreich waren. „Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft – alle drei Blöcke haben heute einen super Job gemacht“, freute sich ESC-Trainer Hans Tauber jun., während sein Ulmer Kollege Martin Jainz feststellte: „Mit nur zehn Minuten Eishockey kann man in der Bayernliga kein Spiel gewinnen.“

Tatsächlich starteten die Gäste furios, schnürten die Geretsrieder in deren Drittel ein und kamen nach sieben Minuten durch Stefan Rodrigues zum 0:1. Erst danach kamen die Hausherren besser ins Spiel, blieben aber bis auf einen abgewehrten Alleingang von Martin Köhler harmlos.

Im zweiten Drittel zogen die Ulmer innerhalb von 37 Sekunden durch zwei Treffer ins kurze Torwart-Eck auf 3:0 davon (24./25.). Plötzlich aber erwachte der Kampfgeist der River Rats, die fortan das Match bestimmten. Trotz guter Möglichkeiten reichte es vorerst nur zum 1:3 (37.) durch Daniel Bursch. „Das war der Dosenöffner“, stellte Coach Tauber später fest.

Tatsächlich stürmte der ESC im Schlussabschnitt weiter nach vorne und wurde durch Abstaubertore von Köhler in Überzahl (56.) und Klaus Berger (58.) zum 3:3 belohnt. In der Verlängerung machte Dominic Fuchs dann nach 1:22 Minuten den verdienten 4:3-Sieg perfekt. „Heute bin ich zum ersten Mal richtig sauer auf meine Mannschaft“, knurrte VfE-Coach Jainz in der Pressekonferenz.

Geretsried - Ulm/Neu-Ulm n.V. 4:3 (0:1, 1:2, 2:0) - Tore: 0:1 (6:42) Rodrigues (Wirz), 0:2 (23:32) Synek (Wirz 5-4), 0:3 (24:09) Wirz (Rodrigues), 1:3 (36:50) Bursch, 2:3 (55:38) Köhler (Haloda, Merl 5-4), 3:3 (57:13) Berger (Fuchs, Strobl), 4:3 (61:22) Fuchs (Strobl). – Strafminuten: ESC 4, VfE 8. – Zuschauer: 280.