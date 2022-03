River Rats: Die Scheibe schnell bewegen

Von: Thomas Wenzel

Einen klaren 8:2-Sieg feierten die River Rats im letzten Heimspiel gegen Ulm am 17. Dezember. Verteidiger Bernhard Jorde (vorne) fehlt allerdings im heutigen Duell. © hl

In ihrem letzten Saisonspiel empfangen die Geretsrieder River Rats am Freitag den VfE Ulm/Neu-Ulm. Die Mannschaft will ihren Fans noch einmal ein gutes Match bieten.

Geretsried – Schlusspfiff in der Eishockey-Bayernliga: Am heutigen Freitag geht für die Geretsrieder River Rats mit dem Heimspiel gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm (19.30 Uhr) die zweite Corona-Saison zu Ende. „Es war zuletzt schwer, einen Rhythmus zu finden, denn wir hatten teilweise nur ein Spiel pro Wochenende“, sagt Randy Neal und scheint über das Ende einer erneut von vielen Ausfällen und Absagen geprägten Spielzeit nicht ganz unglücklich zu sein. Für das letzte Match in der Bayernliga-Abstiegsrunde – die ausgefallene Partie gegen Pfaffenhofen wird nicht nachgeholt – erhofft sich der ESC-Coach noch einmal eine ansprechende Leistung seiner Schützlinge. „Das sind wir unseren Fans schuldig“, betont Neal.

Schuldig ist die Mannschaft sich auch selbst etwas – nämlich eine Wiedergutmachung für die 1:6-Pleite vor vier Woche bei den Donau-Devils. „Die Ulmer waren an diesem Tag einfach williger und haben uns mit ihrem körperbetonten Spiel keine Chance gelassen“, erinnert sich der Trainer. Allerdings hatte das Dauer-Schlusslicht der Vorrunde im Februar auch einen mächtigen Aufschwung erlebt: Nach der Entlassung von Robert Linke übernahmen Ex-Verteidiger Martin Jainz und der frühere Ravensburger Alexander Jäger das Coaching und leiteten eine Siegesserie ein. Zuletzt gewann das Team um die beiden Topscorer Dominik Synek und Martin Podesva gegen Dorfen mit 6:5, verlor allerdings in Schweinfurt mit 3:4. Randy Neal hat sich für das heutige Duell eine Taktik einfallen lassen: „Wenn wir die Scheibe schnell bewegen, können wir dem körperbetonten Spiel der Ulmer ausweichen“, meint der Kanadier.

Auch wenn Josef Reiter (Leiste) und die privat verhinderten Bernhard Jorde und Daniel Bursch fehlen, wird der ESC mit drei Blöcken agieren. Zerschlagen hat sich dagegen ein mögliches Comeback von Markus Janka (41): Der ESC-Vorsitzende und Ex-Profi, der sich als Backup-Torhüter zur Verfügung gestellt hatte, hat wegen einer Armverletzung Sportverbot vom Arzt bekommen.

Preise gewinnen und der Ukraine helfen Das letzte Bayernliga-Heimspiel am heutigen Freitag gegen Ulm (19.30 Uhr) möchte der ESC Geretsried nutzen, um den vom Krieg erschütterten Menschen in der Ukraine zu helfen. „Auch wir wollen unseren Beitrag zu den vielen Hilfsaktionen leisten“, betont Klubchef Markus Janka. So soll die Hälfte der Einnahmen der heutigen Abendkasse sowie der Erlös aus dem Verkauf von Losen (zwei Euro pro Stück) dem Verein „Ukraine-Hilfe München“ zugute kommen.

Bei der Tombola gibt es als Hauptgewinn ein Trikot von Nationalspieler Korbinian Holzer, des Weiteren ein Game-Worn-Dress von Markus Janka aus seiner Zeit bei den Ingolstadt Panthern und einen Schläger mit den Unterschriften der Aktiven des DEL-Klubs. Außerdem kann man diverse Fanartikel der Geretsrieder River Rats ergattern. „Wir hoffen, dass zu diesem letzten Heimspiel noch einmal ein paar Zuschauer mehr kommen, damit wir am Ende eine schöne Summe spenden können“, sagt Markus Janka. (tw)

