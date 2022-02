River Rats drehen 0:2-Rückstand

Von: Thomas Wenzel

Der 1:2-Anschlusstreffer durch Ondrej Horvath (re.) machte den Geretsrieder River Rats wieder Mut: Am Ende stand ein 4:2-Heimsieg gegen Königsbrunn. © hans lippert

Beim 4:2 gegen den EHC Königsbrunn feiert der ESC Geretsried den ersten Heimsieg in der Bayernliga-Abstiegsrunde.

Geretsried – Wenn Eishockeytrainer ihre Mannschaft loben, erschließt sich das für den Außenstehenden nicht immer sofort. Nach dem 4:2 (0:1, 1:1, 2:0)-Heimsieg der Geretsrieder River Rats am gestrigen Freitagabend gegen den EHC Königsbrunn erklärten jedenfalls beide Übungsleiter unisono, ein „Top-Bayernliga-Spiel“ gesehen zu haben. Den eher harmlosen Eindruck, den die Hausherren zwei Drittel lang vermittelten, bestätigte jedoch Randy Neal: „Da waren wir oft zu spät an der Scheibe. Und es sind viele Fehler passiert, weil die Jungs oft zu viel wollten.“ Für den siegreichen Schlussabschnitt zollte der ESC-Coach seinen Schützlingen allerdings großen Respekt („Hut ab, sie haben Charakter gezeigt“) und lobte Torhüterin Johanna May und Xaver Hochstrasser.

Geretsried startete gut und verbuchte die ersten Chancen, gab aber nach fünf Minuten das Heft aus der Hand. Königsbrunn wurde stärker und stärker und kam durch Hayden Trupp (7.) zum 1:0. Zu Beginn des zweiten Abschnitts verpassten die River Rats in drei Powerplays die Möglichkeit zum Ausgleich. Dafür lief man in Überzahl in einen Konter und kassierte durch Gustav Veisert das 0:2 (16.). Auch in der Folge sah man viele Fehler im Aufbau und wenig Torgefahr. Hoffnung keimte nach Ondrej Horvaths Anschlusstreffer zum 1:2 (34.) auf.

Doch der Knoten platzte erst im Schlussdrittel. Jetzt trat der ESC engagierter auf, verbuchte wieder mehr Möglichkeiten. Belohnt wurde man in der 50. Minute durch Daniel Merls 2:2 und dem schönen 3:2-Führungstreffer durch Michael Harrer (50.). Königsbrunn gab sich noch nicht geschlagen, kassierte jedoch 17 Sekunden vor dem Ende das entscheidende Empty-Net-Goal durch Marek Haloda zum Geretsrieder 4:2-Erfolg. EHC-Coach Andreas Becher stellte fest: „Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen.“

Geretsried - Königsbrunn 4:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Tore: 0:1 (6:48) Trupp (Bitomsky, Bullheimer), 0:2 (25:22) Veisert (Trupp 4-5), 1:2 (33:34) Horvath (Haloda, Bursch 5-4), 2:2 (41:54) Merl (Fuchs, May), 3:2 (49:35) Harrer (Hochstrasser), 4:2 (59:43) Haloda (ENG). – Strafminuten: ESC 8, EHC 10. – Zuschauer: 296.

