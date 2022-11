River Rats enttäuschen zum Rückrunden-Start

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Bei ihrer 2:5-Heimniederlage scheiterten die River Rats um (v.li.) Xaver Hochstraßer und Josef Reiter immer wieder an Ambergs Torhüter Timon Bätge. © hans lippert

Für das Heimspiel gegen den ERSC Amberg hatten sich die Geretsrieder River Rats viel vorgenommen, unterlagen jedoch mit 2:5

Geretsried – Es zieht sich wie ein roter Faden durch diese Saison: Das Geretsrieder Eishockeyteam arbeitet sich Chancen heraus, bringt den Puck aber nicht im gegnerischen Kasten unter und kassiert auf der anderen Seite durch Abwehrfehler entscheidende Gegentore. Eine Beschreibung, die auch auf die 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)-Heimniederlage am Freitagabend gegen den ERSC Amberg zutraf. „Wir hatten uns für den Start in die Bayernliga-Rückrunde viel vorgenommen. Deshalb können wir mit dieser Leistung nicht zufrieden sein“, sagte ESC-Trainer Hans Tauber jun. nach dem Match.

Tatsächlich begannen die River Rats, bei denen die erkrankten Marek Haloda, Bernhard Jorde und Benedikt May fehlten, stürmisch. Doch weder in Gleich-, noch in Überzahl gelang ihnen trotz vieler Schüsse ein Treffer. „Unser Torhüter Timon Bätge hat uns in dieser Phase im Spiel gehalten“, lobte Gästecoach Dirk Salinger. Seine Schützlinge zeigten sich dagegen zu 100 Prozent effektiv, denn mehr als die beiden Chancen gab es nicht, die zum 0:1 (8.) durch Marco Pronath und das 0:2 (16.) durch Brett Mennear in Überzahl führten. Im zweiten Abschnitt hatte auch Amberg mehr vom Spiel, profitierte aber vielfach von haarsträubenden Fehlpässen der durchaus technisch überlegenen Geretsrieder. So schraubten die Gäste das Ergebnis innerhalb von nur 18 Sekunden auf 0:3 (26.) und 0:4 (26.) hoch.

Für das Schlussdrittel stellte Tauber seine Reihen um. „Da haben wir dann wieder etwas mehr Druck erzeugen können“, stellte der Trainer fest. Doch es dauerte bis zur 48. Minute, ehe Daniel Bursch zum 1:4 abstaubte. Florian Strobl fälschte in Überzahl den Puck noch zum 2:4 (56.) ab, ehe erneut Mennear in der 59. Minute den 5:2-Sieg der Gäste perfekt machte.

Geretsried - Amberg 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) - Tore: 0:1 (7:39) Pronath (Kirchberger), 0:2 (15:42) Mennear (T. Campbell 5-4), 0:3 (25:06) Kirchberger (Köbele), 0:4 (25:24) Pronath, 1:4 (47:03) Bursch (Englbrecht), 2:4 (55:06) Strobl (Merl 5-4), 2:5 (58:04) Mennear (Köbele). – Strafminuten: ESC 8, ERSC 10. – Zuschauer: 283.