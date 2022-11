River Rats: Erster Heimsieg und erstes Sechs-Punkte-Wochenende

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Fünfmal Grund zum Jubeln hatten die Geretsrieder River Rats am Sonntagabend bei ihrem 5:2-Heimsieg gegen einen ersatzgeschwächten EHC Waldkraiburg. © hans lippert

Einen am Ende klaren 5:2-Erfolg feierte der ESC Geretsried am Sonntag im Heimspiel gegen ersatzgeschwächte Waldkraiburger.

Geretsried – Es läuft bestens für das Geretsrieder Eishockeyteam unter dem neuen Trainer Hans Tauber jun.: Beim 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) gegen den EHC Waldkraiburg feierten die River Rats ihren ersten Heimerfolg der Saison, den dritten Sieg in Folge und ihr erstes Sechs-Punkte-Wochenende. „Wir können zufrieden sein“, erklärte der Coach nach dem Match vor 336 Zuschauern. Zumindest zwei Drittel lang habe sein Team die Vorgaben erfüllt: „Wir wollten defensiv gut stehen und die neutrale Zone eng machen.“

Bei aller berechtigten Freude spielte dem ESC allerdings in die Karten, dass Waldkraiburg krankheitsbedingt nur mit einem Torwart und zehn Feldspielern angetreten war. „Das war ein Kampf mit ungleichen Waffen“, stellte EHC-Trainer Markus Berwanger fest. Jedoch verkaufte sich seine Rumpftruppe teuer und sorgte immer wieder für gefährliche Breaks. Die River Rats versuchten von Beginn an, das Spiel in den Griff zu bekommen und gingen durch Paul Ganias Schlenzer (14.) und Florian Strobls Nachschuss auch mit 2:0 in Führung.

Im zweiten Abschnitt schlich sich jedoch ein ähnlicher Schlendrian ein wie am Freitag in Pfaffenhofen. „Da waren wir teilweise hinten zu ungeordnet“, ärgerte sich Tauber. Was die Gäste prompt zum Anschlusstreffer durch Leon Judt (22.) und dem Ausgleich durch Philipp Lode (28.) nutzten. Zum Glück gelang Josef Reiter nach wunderbarer Steilvorlage von Strobl das 3:2 (39.). Im Schlussdrittel schwanden bei Waldkraiburg allmählich die Kräfte. Jetzt war nur noch der ESC am Drücker und machte durch Daniel Bursch (52.) und Benedikt May ins leere EHC-Gehäuse (60.) den 5:2-Sieg perfekt. „Das haben wir am Ende konzentriert runtergespielt“, lobte Tauber, während Berwanger haderte: „Es ist frustrierend, wenn man jede Woche dezimiert antreten muss.“

Geretsried - Waldkraiburg 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) - Tore: 1:0 (13:06) Gania (Reiter, Köhler), 2:0 (14:42) Strobl (Horvath, Rezac), 2:1 (21:16) Judt (Loboda 5-4), 2:2 (27:25) P. Lode (Popelka), 3:2 (38:19) Reiter (Strobl), 4:2 (51:56) Bursch (Merl), 5:2 (59:48) May (Bursch ENG). – Strafminuten: ESC 10, EHC 6. – Zuschauer: 336.