River Rats: Höchster Saisonsieg, Shut-out und ein Hattrick

Von: Thomas Wenzel

Ihren Kasten sauber gehalten hat Torhüterin Johanna May (Mi.) beim 7:0-Kantersieg der Geretsrieder River Rats am Sonntagabend gegen Pegnitz. © hans lippert

Jubel bei den Geretsrieder River Rats nach ihrem 7:0-Heimsieg gegen den EV Pegnitz, bei dem Klaus Berger drei Tore in Folge beisteuerte.

Geretsried – Doppelt freuen durfte sich das Geretsrieder Eishockeyteam am Sonntagabend: Beim 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) gegen den EV Pegnitz gelang dem ESC nicht nur der bislang höchste Saisonsieg, sondern auch der erste Shut-out – in diesem Fall für Torhüterin Johanna May, die kurz vor Spielbeginn noch für den leicht angeschlagenen Martin Morczinietz eingesprungen war. „Ich freue mich über ein weiteres Fünf-Punkte-Wochenende und vor allem darüber, dass die Mannschaft endlich einmal viele Tore geschossen hat. Das war gut für unsere Tordifferenz“, sagte Trainer Hans Tauber jun.

Den ersten Abschnitt begannen die River Rats verhalten, gingen jedoch durch einen Doppelschlag innerhalb von nur zwölf Sekunden von Benedikt May (7.) und Daniel Bursch (7.) im Powerplay in Führung. Dank einer doppelten Überzahl kam Pegnitz daraufhin besser ins Spiel, doch die Geretsrieder verhinderten mit Glück und Geschick einen Anschlusstreffer.

Im zweiten Abschnitt drehten die Hausherren dann richtig auf. „Wir nehmen uns in jedem Spiel eine gedankliche Auszeit, und das war diesmal im zweiten Drittel“, klagte Gästecoach Marc Gerstner. Dank schöner Kombinationen gelang Klaus Berger ein Hattrick (26./27./32.), ehe Daniel Merl das Tor zum 6:0-Zwischenstand erzielte. Bei einigen wenigen Pegnitzer Chancen war ESC-Goalie May auf dem Posten.

Im Schlussabschnitt bemühten sich die Gäste noch einmal, um wenigstens einen Treffer zu erzielen Doch die River Rats hatten die Partie jetzt fest im Griff. Allerdings gelang aus drei Überzahlsituationen nur noch ein Treffer durch Xaver Hochstraßer zum 7:0-Endstand (48.). „Da haben wir mit allen drei Blöcken schön Druck gemacht“, freute sich Tauber, während Gerstner einräumte: „Der Sieg war verdient. Wir haben es Geretsried zu einfach gemacht.“

Geretsried - Pegnitz 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) - Tore: 1:0 (6:03) B. May (Horvath), 2:0 (6:15) Bursch (Strobl, Fuchs 5-4), 3:0 (25:23) Berger (Englbrecht, Strobl), 4:0 (26:49) Berger (Strobl, Bursch), 5:0 (31:02) Berger (Strobl, Fuchs), 6:0 (32:17) Merl (Gania, Reiter), 7:0 (47:48) Hochstraßer (Merl, Reiter). – Strafminuten: ESC 10, EVP 16. – Zuschauer: 260.