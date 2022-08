River Rats im Tor weiterhin mit Morczinietz und May

Von: Thomas Wenzel

Je älter, desto besser: Torhüter Martin Morczinietz geht in seine sechste Saison bei den Geretsrieder River Rats. © Hans Lippert

Ein Routinier und ein Talent: Die River Rats setzen im Tor weiterhin auf Martin Morczinietz und Johanna May.

Geretsried – Knapp eine Woche vor dem Beginn des Eistrainings hat Bayernligist ESC Geretsried die letzten beiden Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. So werden im Tor weiterhin Martin Morczinietz und Johanna May einen starken Rückhalt für die Defensive der River Rats bilden. „Damit ist unser Kader komplett“, erklärt Pressesprecher Tom Kinzel.

Die beiden Goalies könnten nicht unterschiedlicher sein. Hier der routinierte Morczinietz, der vor kurzem seinen 38. Geburtstag gefeiert hat und der mittlerweile in seine sechste Saison bei seinem Heimatverein geht. Der Sohn des früheren TuS- und ESC-Trainers Robert Morczinietz und jüngere Bruder von Ex-Nationalspieler Andreas kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere verweisen: Er war jeweils sechs Jahre in der DEL (Augsburg, Hannover) und der DEL 2 (Bremerhaven, Bietigheim) sowie neun Saisons in der Oberliga (Klostersee, Sonthofen) aktiv. Mit den Bietigheim Steelers wurde Morczinietz 2009 Meister der DEL 2 und 2012 DEB-Pokal-Sieger.

„Neben Erfahrung, Zuverlässigkeit und Konzentration zeichnen Martin insbesondere seine absolut hervorragenden Saves aus“, betont der ESC-Pressesprecher. Tatsächlich scheint es, als würde Morczinietz im Laufe der Jahre immer besser: In der vergangenen Saison war er nach der Vorrunde mit einem Gegentor-Schnitt von 4,27 der siebtbeste Torhüter der Bayernliga; in der Abstiegsrunde verbesserte er sich mit einer Quote von 4,72 sogar um einen Platz. Nachdem er sich viele Jahre den Posten zwischen den Pfosten mit David Albanese geteilt hatte, ist der Routinier jetzt die klare Nummer eins und übernimmt auf dem Eis und in der Kabine Verantwortung. „Ich bin mit Abstand der Älteste. Da darf und muss ich schon mal was sagen“, erklärte Morczinietz in einem Interview mit dieser Zeitung. Er verlange von seinen jungen Vorderleuten nichts Unmögliches: „Sondern nur, dass sie nicht immer nur das Toreschießen im Blick haben – sondern auch das Toreverhindern. Das ist in dieser Bayernliga enorm wichtig, denn alle Vereine sind in der Offensive gut besetzt.“

May ist technisch sehr stark

Ein Kompliment zollte der Routinier damals auch seinen beiden Stellvertretern Maximilian Freytag und Johanna May: „Sie sind technisch sehr stark. Da sieht man, dass sie schon in jungen Jahren mit Torwart-Trainern gearbeitet haben. Das war zu meiner Zeit leider noch anders.“ Während Freytag in der kommenden Saison nicht mehr im Geretsrieder Kader steht, setzen die Verantwortlichen weiterhin das Vertrauen in die 22-jährige May. Bei insgesamt 22 Einsätzen habe die jüngere Schwester von Mittelstürmer Benedikt May gute Leistungen gezeigt „und es den gegnerischen Angreifern schwer gemacht, die Scheibe über die Linie zu bringen“, betont Tom Kinzel. So habe die junge Torhüterin in kürzester Zeit „die Sympathien unserer Fans gewonnen“.

Technisch stark: Johanna May bekommt das Vertrauen der ESC-Verantwortlichen als Backup-Goalie. © Hans Lippert

Johanna May wurde im Nachwuchs des EC Bad Tölz ausgebildet, spielte unter anderem in der Schüler-Bundesliga und DNL sowie im U 18-Nationalteam der Frauen. Sie war 2019 nach Geretsried gewechselt und spielte teilweise parallel bei den River Rats und den U 20-Junioren.

Kader der River Rats

Tor: Johanna May, Martin Morczinietz.

Abwehr: Stephan Englbrecht, Dominic Fuchs, Paul Gania, Marek Haloda (CZE), Matthias Hölzl, Bernhard Jorde, Marco Peschek (eigene U 20), Jakub Rezac (Draci Sumperk CZE).

Angriff: Klaus Berger, Daniel Bursch, Michael Harrer, Xaver Hochstraßer, Jakob Heigl, Ondrej Horvath, Luis Huber, Martin Köhler, Benedikt May, Daniel Merl, Josef Reiter, Florian Strobl.

Trainer: Stefan Roth (ESV Burgau).

