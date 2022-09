River Rats: Mit voller Kapelle ins erste Testspiel

Von: Thomas Wenzel

Zwölf Einheiten auf Eis hat der Trainer Stefan Roth (li.) bislang mit den River Rats absolviert. Am heutigen Freitag steigt das erste Testspiel gegen die EA Schongau. © hl

Der ESC Geretsried starten an diesem Freitag gegen den Bayernliga-Konkurrenten EA Schongau in seine Testspielserie. Der neue Trainer Stefan Roth hat derzeit vier Blöcke zur Verfügung

Geretsried – Das letzte Match des Geretsrieder Eishockeyteams im Heinz-Schneider-Stadion fand am 18. März statt. Damals standen die rund 300 Zuschauer noch mit FFP2-Masken auf den Rängen und feierten einen 7:4-Sieg der von Randy Neal gecoachten River Rats gegen den VfR Ulm/Neu-Ulm, was den endgültigen Klassenerhalt in der Bayernliga bedeutete.

Am heutigen Freitag trägt der ESC zwar in nahezu unveränderter Aufstellung sein erstes Vorbereitungsspiel gegen die EA Schongau (19.30 Uhr) aus, doch ein paar Veränderungen gibt es schon: Für die Fans gibt es keine Corona-Auflagen mehr, mit Stefan Roth steht ein neuer Mann an der Bande und mit Jakub Rezac (28) ein weiterer tschechischer Verteidiger auf dem Eis. Kurz nach den Pfingstferien haben die River Rats mit dem Sommertraining begonnen, seit drei Wochen üben sie auf dem Eis. „Wir haben bislang zwölf Einheiten absolviert“, berichtet der neue Coach. Zu Beginn standen Grundübungen auf Schlittschuhen auf dem Programm, anschließend wurden Zweikämpfe in verschiedenen spielerischen Formen geprobt, ehe es an den Spielaufbau ging. „Zuletzt haben wir uns um das Verhalten in der defensiven und der offensiven Zone gekümmert“, berichtet der 42-jährige Peißenberger. Als nächstes folgen Überzahl- und Unterzahlsituationen. Für das erste Testspiel wünscht sich der vormalige Trainer des ESV Burgau und SC Forst deshalb, „dass wir unsere Trainingsinhalte umsetzen“. Gegen Schongau werde er nicht in erster Linie auf das Ergebnis schauen, auch wenn man als Gastgeber natürlich gerne mit einem Sieg in die Vorbereitung starten möchte.

Die Mammuts werden da sicherlich etwas dagegen haben. Deren Coach Rainer Höfler hat eine eingespielte Truppe zur Verfügung, die mit Abwehr-Routinier Lubos Velebny (40) verstärkt wurde. Außerdem gibt es mit Samy Peré und Tristan Gagnon zwei jungen Kanadier im Angriff. „Sie werden sicherlich wieder eine gute Rolle spielen“, sagt Roth über den letztjährigen Vorrunden-Dritten.

So kniffelig die Personalsituation in der vergangenen Saison häufig bei den River Rats war, momentan sieht es mehr als rosig aus. „Ich habe vier komplette Blöcke zur Verfügung“, freut sich der Trainer, weiß aber auch, wie schnell sich die Umstände ändern können. Nicht mehr im Geretsrieder Kader stehen Backup-Goalie Maximilian Freytag und Stürmer Maximilian Hüsken; dafür gibt es neben dem tschechischen Defender Rezac noch ein neues Gesicht: Hans Gerg (20), der aus dem Tölzer Nachwuchs stammt, möchte sich als Testkandidat einen Platz in der Verteidigung der River Rats erobern.