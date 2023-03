River Rats müssen weiter zittern

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Im Fallen erzielte Florian Strobl (li.) gegen Buchloe den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, doch am Ende verloren die Geretsrieder River Rats auch ihr letztes Heimspiel der Saison mit 3:4 in der Verlängerung. © hans lippert

ESC Geretsried verpasst bei der 3:4 nach Verlängerung-Niederlage gegen dem ESV Buchloe im letzten Heimspiel den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen

Geretsried – 74 Sekunden lang durfte sich das Geretsrieder Eishockeyteam am Freitag über den vorzeitigen Klassenerhalt freuen. Dann erzielte der ESV Buchloe den 3:3-Ausgleich und bescherte den Hausherren mit dem 3:4 (1:1, 1:1, 1:1) in der Verlängerung die fünfte Heimniederlage. Hans Tauber jun. erkannte zwar eine Steigerung bei seinem Team, ansonsten sah der ESC-Coach aber ein Spiegelbild der Vorwochen: „Wir investieren viel, machen aber die Tore nicht. Das rächt sich dann am Ende.“

Tatsächlich waren die River Rats im letzten Heimspiel der Saison von Beginn an präsent, besaßen durch Ondrej Horvath schon nach 13 Sekunden die erste Möglichkeit. Wieder einmal waren es aber die Gäste, die im Heinz-Schneider-Stadion in Führung gingen (5.). Florian Strobl gelang im ersten Powerplay nach 14 Minuten im Fallen das 1:1, während Benedikt May kurz darauf nur die Unterkante der Latte traf.

Auch im zweiten Abschnitt waren die Geretsrieder spielbestimmend, durften sich auch über das 2:1 durch Dominic Fuchs freuen (26.). „Dann haben wir plötzlich den Faden verloren“, wunderte sich Tauber, denn der 2:2-Ausgleich durch Philipp Wolf war die Folge (32.).

Am Drücker waren die Hausherren auch im Schlussdrittel, wenngleich Torhüterin Johanna May – sie wurde gestern offiziell für die Eishockey-WM der Frauen nominiert – einige Paraden zeigen musste. Riesig war der Jubel deshalb über Horvaths 3:2 zwei Minuten vor dem Ende. Doch der ESC schaffte es nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen, denn erneut Podrezov gelang kurz darauf das 3:3. Und der Russe schoss nach 38 Sekunden in der Verlängerung auch den Buchloer Siegtreffer. „Geretsried war die bessere Mannschaft“, räumte Gästetrainer Christopher Lerchner ein, dessen Team den Klassenerhalt nun sicher hat. Der ESC muss noch punkten oder auf einen Ausrutscher von Waldkraiburg hoffen.

Geretsried - Buchloe n.V. 3:4 (1:1, 1:1, 1:1) - Tore: 0:1 (4:22) Podrezov (Wittmann), 1:1 (13:20) Strobl (Haloda, Berger 5-4), 2:1 (25:36) Fuchs (Horvath, May), 2:2 (31:36) Wolf, 3:2 (57:30) Horvath (Fuchs, May), 3:3 (58:44) Podrezov (A. Schorer), 3:4 (60:38) Podrezov (M. Schorer),. – Strafminuten: ESC 14, ESV 14. – Zuschauer: 353.