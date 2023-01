River Rats proben für die Abstiegsrunde

Von: Thomas Wenzel

Werbung in eigener Sache betreibt seit kurzem Marek Haloda (li., mit Geschäftsführer Marco Dietz): Der ESC-Verteidiger präsentiert in den Edeka-Supermärkten Heininger in Geretsried und Waldram, wo er arbeitet, ein Gewinnspiel. Außerdem erfahren die Eishockeyfans auf Knopfdruck, wann das nächste Match der River Rats stattfindet. © tw

Zum letzten Heimspiel empfängt der ESC Geretsried am Freitag den TSV Peißenberg. Coach Hans Tauber jun. möchte die Vorrunde erfolgreich beenden.

Geretsried – Am vergangenen Sonntag ist dem Geretsrieder Eishockeyteam der Zug in Richtung Bayernliga-Meisterrunde sinnbildlich direkt vor der Nase davongefahren: Der ESC Kempten sicherte sich mit einem 4:1 gegen den EHC Waldkraiburg den achten Platz, so dass den River Rats ihr 4:2-Erfolg beim ERV Schweinfurt nichts mehr nutzte. „Ja, im Training hat man schon gemerkt, dass die Stimmung etwas gedrückt ist“, berichtet Coach Hans Tauber jun..

Welche Motivationskünste muss der 37-Jährige also vor dem letzten Vorrunden-Match am heutigen Freitag gegen den TSV Peißenberg (20 Uhr) aufbieten, in dem es für beide Klubs bezüglich der Tabellenposition um nichts mehr geht? „Ganz klar, wir wollen die drei Punkte in Geretsried behalten und die Rückrunde bestmöglich abschließen“, betont Tauber. Allerdings, so stellt der Übungsleiter klar, werde man „nicht auf Biegen und Brechen“ auf Sieg spielen: „Letztlich ist es egal, ob wir als Neunter oder Zehnter in die Abstiegsrunde gehen.“ Eine gute Generalprobe für die in einer Woche beginnenden Playdowns sei das Derby auf jeden Fall, „denn wir wollen natürlich wieder unser Spiel aufziehen“.

Dass das gegen die Miners nicht leicht werden wird, ist dem Trainer klar. „Sie sind offensiv brandgefährlich“, erinnert er sich mit Grausen an die 5:7-Hinspielniederlage am 20. November. Immerhin finden sich unter den zehn besten Scorern der Bayernliga mit Dejan Vogl (57 Punkte), den US-Brüdern Brett und Derek Mecrones sowie Dominic Krabbat gleich vier Peißenberger. Zuletzt hat der Tabellensiebte daheim Pfaffenhofen mit 10:2 geschlagen, verlor aber gegen Ulm/Neu-Ulm mit 2:6. „Auswärts sind sie offenbar nicht ganz so stark wie im eigenen Stadion. Aber man muss auch schauen, wie ernst sie das letzte Vorrundenspiel noch nehmen“, sagt Tauber.

Der ESC-Coach muss seine Blöcke ein wenig neu ordnen. So ist dieses Mal Topscorer Ondrej Horvath wegen seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe zum Zuschauen verurteilt. Torhüterin Johanna May befindet sich im Aufbautraining, fällt aber ebenso aus wie Daniel Merl (krank) und Daniel Bursch (verletzt).