River Rats sind wieder in der Realität angekommen

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Gegen Dorfen war für die Geretsrieder River Rats um Benedikt May (Mi.) meist Endstation bei Gästetorhüter Maximilian Englbrecht. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage. © hl

Nach den drei Auftaktsiegen in der Bayernliga-Abstiegsrunde hat der ESC Geretsried beim 2:3 gegen Dorfen die zweite Heimniederlage in Folge hinnehmen müssen

Geretsried – Die zweite Heimniederlage in Folge hat das Geretsrieder Eishockeyteam am Freitagabend in der Bayernliga-Abstiegsrunde kassiert. Beim 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) gegen den ESC Dorfen liefen die River Rats permanent einem Rückstand hinterher. Der gute Willen und Torchancen waren durchaus vorhanden, die Ausbeute jedoch mager. „Wir sind nicht gut gestartet, haben zu viele Chancen zugelassen“, sagte Hans Tauber jun.. Der Trainer sah im zweiten Abschnitt eine bessere Leistung, „aber es haben die Tore gefehlt. Wir haben zurzeit einfach nicht das nötige Scheibenglück.“

Ohne Daniel Bursch, Daniel Merl und Josef Reiter, dafür wieder mit Martin Köhler und Jakob Heigl taten sich die Hausherren von Beginn an schwer. Die ersten Möglichkeiten verbuchten die Gäste, doch ESC-Keeper Martin Morczinietz war über den gesamten Spielverlauf ein sicherer Rückhalt. Zwei kurze Überzahlsituationen ließen die River Rats aus, während Dorfen kurz nach einem eigenen Powerplay durch Benedikt Dietrich (15.) mit 1:0 in Führung ging.

Diesen Rückstand holten die Gastgeber auch im zweiten Abschnitt nicht auf. Zumal etliche Schüsse entweder von Gästetorwart Maximilian Englbrecht entschärft wurden oder zu ungenau waren. Im Schlussdrittel drängten die Geretsrieder auf den Ausgleich, liefen jedoch nach 46 Minuten in einen Konter – 0:2 durch Felix Wiedenhofer. Florian Strobl erzielte kurz danach durch einen schönen Schuss ins Kreuzeck den Anschlusstreffer (47.), doch Dorfen kam umgehend zum 1:3 (49.). Hoffnung schöpfte der ESC nach dem 2:3 durch Ondrej Horvath (51.), doch in einer fast zweiminütigen 5-3-Überzahl sprang nichts heraus. „Wir sind nach unseren Auftakterfolgen jetzt wieder in der Realität angekommen“, betonte Hans Tauber, während sein Dorfener Kollege Franz Steer zufrieden feststellte: „Wenn man selbst punktet, muss man nicht auf die Tabelle schauen.“

Geretsried - Dorfen 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) - Tore: 0:1 (14:04) Dietrich (Sodja, Susanj), 0:2 (45:33) Wiedenhofer (Göttlicher), 1:2 (46:55) Strobl, 1:3 (48:28) Kirsch (Sodja), 2:3 (50:47) Horvath (Haloda, Köhler). – Strafminuten: ESG 10, ESCD 20. – Zuschauer: 313.