River Rats sind zurück in der Erfolgsspur

Von: Thomas Wenzel

Mit seinem Tor zum 5:2-Zwischenstand machte Benedikt May (Mi.) am Freitagabend in Pfaffenhofen alles klar für die Geretsrieder River Rats. © hans lippert

Beim 5:3-Sieg am Freitagabend in Pfaffenhofen zeigte sich das Geretsrieder Eishockeyteam zumindst über zwei Drittel lang überlegen.

Pfaffenhofen/Geretsried – Das Geretsrieder Eishockeyteam ist zurück in der Erfolgsspur: Nach zwei Heimniederlagen in Folge feierten die River Rats am Freitagabend in der Bayernliga-Abstiegsrunde beim EC Pfaffenhofen einen verdienten 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)-Sieg. „Es war ein verdienter Erfolg“, sagte Hans Tauber jun.. Der ESC-Coach monierte jedoch, dass man zwischenzeitlich in der Defensive zu ungeordnet aufgetreten sei und wieder einmal zu wenige Tore erzielt habe.

Die Gäste, die ohne den erkrankten Michael Harrer, jedoch mit Neu-Nationalspielerin Johanna May im Tor antraten, begannen konzentriert. „Wir wollten Pfaffenhofen unser Spiel aufzwingen, was auch geklappt hat“, so Tauber. Nach neun Minuten gelang Daniel Bursch in Überzahl die 1:0-Führung, die Florian Strobl später auf 2:0 ausbaute (19.). Auch im zweiten Abschnitt kontrollierten die River Rats das Geschehen gegen jedoch stets gefährliche Hausherren. Ondrej Horvath hatte schon 54 Sekunden nach Wiederbeginn in Unterzahl für das 3:0 gesorgt. In der 24. Minute erzielte Daniel Merl dann das 4:0. „Niemand hätte sich beschweren dürfen, wenn wir da schon mit sieben Toren vorne gelegen hätten, aber es fehlte auch die nötige Cleverness“, meinte der ESC-Trainer.

Im Schlussabschnitt ließ bei den Geretsrieder die Konzentration etwas nach. Kilian Strack (43.) und Jan Tlacil (44.) brachte die Eisdogs auf 2:4 heran, ehe ihnen Benedikt May mit dem fünften ESC-Tor erneut einen Dämpfer versetzte (51.). „Das war ein ganz wichtiger Treffer“, schnaufte Tauber tief durch. David Felsöci gelang zwar postwendend das 3:5, doch die River Rats brachten ihren Vorsprung gut über die Zeit.

Pfaffenhofen - Geretsried 3:5 (0:2, 0:2, 3:1) -Tore: 0:1 (8:34) Bursch (Strobl, Berger 5-4), 0:2 (18:44) Strobl (Fuchs, Horvath), 0:3 (20:54) Horvath (4-5), 0:4 (23:33) Merl (Jorde, Hölzl), 1:4 (42:29) K. Strack (Weber), 2:4 (43:18) Tlacil (Pfab), 2:5 (50:21) May (Rezac, Köhler), 3:5 (51:53) D. Felsöci. – Strafminuten: ECP 8, ESC 10. – Zuschauer: 170.