River Rats: „Viel Aufwand, wenig Ertrag“

Erleichterung bei Xaver Hochstraßer und den River Rats: Die Geretsrieder spielen auch in der kommenden Saison in der Bayernliga.

Durchwachsen fällt die Bilanz des ESC Geretsried nach dem Klassenerhalt am letzten Spieltag aus. Offen ist, ob für die neue Saison ein Umbruch in der Mannschaft erfolgt. Auf jeden Fall soll Trainer Hans Tauber jun. gehalten und ein torgefährlicher Stürmer verpflichtet werden.

Geretsried – Die Vorstellungen des Geretsrieder Eishockeyteams in der gerade zu Ende gegangenen Bayernliga-Abstiegsrunde waren durchaus sehenswert – gute Torhüter, gelungene Kombinationen, viele Schüsse, dazwischen vielleicht ein paar Fehler in der Rückwärtsbewegung oder Konzentrationsmängel in der Defensive zu viel. Allein die Bilanz der River Rats war ernüchternd: Von zwölf Partien wurden nur sechs gewonnen, bei sechs Heimspielen setzte es sogar fünf Niederlagen in Folge. Das Schema war durchgehend dasselbe: „Viel Aufwand, wenig Ertrag“, beschreibt es Trainer Hans Tauber jun. treffend. Dazu gab es regelmäßig Komplimente der Gästetrainer sowie Lob für über sich hinauswachsende gegnerische Torhüter, die die ESC-Stürmer zur Verzweiflung brachten.

Bezeichnend, dass die Geretsrieder auch den endgültigen Klassenerhalt am Sonntagabend erst in der Verlängerung besiegelten: Florian Strobl schoss beim Match in Dorfen in der 63. Minute das erlösende 4:3. „Dass wir die Saison als Fünfter der Abstiegsrunde beenden, ist nicht unser Anspruch“, betont der Coach bei einem ersten Fazit. Es sei enorm wichtig für den Verein, dass man in der höchsten bayerischen Spielklasse verbleibe. „Aber ich wäre zufriedener, wenn wir das schon vor zwei Wochen perfekt gemacht hätten“, räumt der 37-Jährige ein.

Fehlstart unter dem neuen Trainer Stefan Roth

So richtig rund lief es bei den River Rats von Beginn an nicht. Mit der Verpflichtung des Peißenbergers Stefan Roth sollte frischer Wind reinkommen. Doch die taktischen und personellen Konzepte des jungen Trainers zündeten nicht so richtig – nach einem Fehlstart mit fünf Niederlagen in sechs Partien folgten eine Aussprache mit der Mannschaft, der Rücktritt Roths aus privaten Gründen und die Verpflichtung von Hans Tauber jun. als Chefcoach.

Unter der Regie des langjährigen Geretsrieder Verteidigers ging es bergauf. Am Ende der Vorrunde hatten die River Rats sogar noch einen Fuß in der Türe zu den Top-Acht, doch der Punkterückstand war nicht mehr aufholbar. Entsprechend positiv gestimmt startete der Klub in die Abstiegsrunde und verbuchte sogleich Siege gegen Pegnitz (4:3), in Waldkraiburg (4:1) und in Buchloe (3:2 n.V.). Und auswärts lief es für die River Rats ebenfalls gut, wurden doch fünf von sechs Begegnungen gewonnen. Doch spätestens mit der 1:2-Heimniederlage gegen Schweinfurt gab es einen gewissen Bruch und insbesondere im Heinz-Schneider-Stadion hatte der ESC noch viermal mit nur einem Tor Unterschied das Nachsehen.

Holdschik ist „sehr erleichtert“ über Klassenerhalt

„Das haben wir uns natürlich so nicht vorgestellt“, erklärt Peter Holdschik. Der Klassenerhalt sei am Ende eine „schwere Geburt“ gewesen, räumt der 2. Vorsitzende ein. Er sei erleichtert darüber, dass die Mannschaft mit einer sehr guten Leistung im allerletzten Match die Bayernliga aus eigener Kraft gehalten haben – „ohne die Hilfe anderer Vereine“. Das Problem, erkannte auch der Ex-Profi, war der Torabschluss. „Natürlich hat die Mannschaft zum Teil gute Spiele abgeliefert, aber mit nur einem oder zwei Treffern pro Partie gewinnt man halt auch nicht“, stellt Holdschik klar. Ob die fehlende Ausbeute auf flatternde Nerven beziehungsweise fehlende Erfahrung oder Qualität zurückzuführen sei, vermag auch der frühere Stürmer nicht zu sagen. Er denke auch an ein Beispiel beim Heimspiel gegen Buchloe, als Ondrej Horvath nur 13 Sekunden nach dem Anpfiff einen Alleingang nicht verwerten konnte: „Man muss halt auch mal gleich die erste Chance reinmachen.“

Strobl und Horvath wieder die Topscorer

Wie in den vergangenen Jahren teilten sich Tore und Assists auf fast alle Blöcke auf. Florian Strobl und Ondrej Horvath waren am Ende mit jeweils 45 Punkten die Topscorer. Zum Vergleich: Der Königsbrunner Marco Sternheimer hatte bereits nach der Vorrunde 60 Scorerpunkte auf seinem Konto. Daniel Bursch (16 Tore, 18 Vorlagen) profitierte von seinem Einsatz in der ersten Sturmreihe, während Dominic Fuchs als punktbester Verteidiger (32) etwas hinter seiner sehr guten Quote vom Vorjahr zurückblieb. Marek Haloda war der torgefährlichste Defender und auch ein Aktivposten im Powerplay, häufig aber zu brav auf dem Eis mit einem leichten Trend zum Leichtsinn. Sein tschechischer Landsmann Jakub Rezac arbeitete unauffällig effektiv in der Defensive, verbuchte aber kaum Scorerpunkte.

Während Xaver Hochstraßer einen Leistungssprung machte, stagnierte die Form bei einigen anderen Youngstern wie Paul Gania und Jakob Heigl. Die Junioren Matthias Hölzl und Luis Huber zeigten, dass man mit ihnen in der Zukunft planen kann. Das trifft auch auf Johanna May zu: Als die Torhüterin über einen längeren Zeitraum den nach wie vor starken Martin Morczinietz vertreten musste, stabilisierte sie ihre Leistung enorm. Nicht überraschend also, dass sie für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft nominiert wurde und auch zum DEB-Kader für die WM in Kanada im April zählt.

Suche nach einem Torjäger steht oben an

Am Sonntagabend ließen die River Rats nach ihrer Rückkehr aus Dorfen die Saison im Mannschaftsraum des Eisstadions ausklingen, unter der Woche standen noch ein paar lockere Trainingseinheiten auf dem Programm. „Außerdem werde ich in der Kabine mit der Mannschaft sprechen“, erklärt Peter Holdschik. Konkrete Gespräche mit einzelnen Personen würden folgen. Ob es zu einem größeren Umbruch kommen wird, kann der Teammanager noch nicht sagen. „Natürlich haben wir uns schon ein paar Gedanken gemacht. Aber man muss auch schauen, ob es Spieler gibt, die ihre Karriere beenden wollen“, so der 53-Jährige. Geht es um Vertragsverlängerungen, werde Hans Tauber sein erster Ansprechpartner sein. „Natürlich wollen wir ihn als Trainer behalten“, betont Holdschik, der auch auf die Zusage seiner Leistungsträger hofft. Bei der Suche nach Neuzugängen, werde ein bestimmtes Merkmal im Fokus stehen: „Wir brauchen Stürmer, die Tore schießen. Das war heuer eindeutig unser Manko.“