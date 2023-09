River Rats: Viele Tore, Raufereien und ein Sieg im Penaltyschießen

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Gut dagegen gehalten haben die Geretsrieder River Rats am Freitag im Testspiel gegen Peißenberg. Stefano Rizzo (Mi., stehend) erzielte beim 5:4-Sieg zwei Tore. © hans lippert

Nervenstärke bewies das Geretsrieder Eishockeyteam am Freitag im Testspiel gegen den alten Rivalen TSV Peißenberg und gewann im Penaltyschießen mit 5:4.

Geretsried – Ein schönes Geschenk hat das Geretsrieder Eishockeyteam am gestrigen Freitagabend seinem Trainer Hans Tauber jun. gemacht, der am Vormittag seine Sabine geheiratet hatte: Die River Rats blieben auch in ihrem zweiten Testspiel siegreich und gewannen gegen den TSV Peißenberg mit 5:4 (2:1, 2:3, 0:0) nach Penaltyschießen. „Ich bin zufrieden, denn wir haben viele Sachen besser gemacht als letzte Woche“, lobte der Coach. Gefallen habe ihm insbesondere die Offensive und dass die Mannschaft körperlich gut dagegen gehalten habe. „Was die Defensive betrifft, da müssen wir uns noch verbessern“, erklärte der 38-Jährige.

In jedem Fall bekamen die 262 Zuschauer im Heinz-Schneider-Eisstadion alles geboten, was zu einem Vorbereitungsspiel dazu gehört. ESC-Neuzugang Tyler Wiseman ließ es sich nicht nehmen, bereits nach 21 Sekunden gegen seinen Ex-Klub die Führung zu markieren. Zwei 3-5-Unterzahlsituationen überstanden die Hausherren dann bravourös, ehe Dominic Krabbat das 1:1 gelang (6.). Stefano Rizzo (15.) brachte die Rats erneut in Führung, ehe Torhüter-Neuzugang Dominik Gräubig zwei Breaks der Peißenberger US-Boys Murphy und Bross entschärfte.

Durch zwei „blöde Gegentore“ (Tauber) geriet der ESC im zweiten Abschnitt schnell in Rückstand, doch erneut Rizzo (25.) sowie Alexander Thyroff (27.) sorgten für eine 4:3-Führung. Nach Ryan Murphys Ausgleich ging es mit einem 4:4 in den Schlussabschnitt, in dem beide Teams gute Chancen ausließen. Dafür gönnten sie sich zwei kleinere Raufereien – sehr zur Freude der Zuschauer, die dann auch noch ein Penaltyschießen erleben durften. Hier zeigten die Geretsrieder Nervenstärke und gewannen dank Dominic Fuchs’ Treffer mit 5:4. „Das freut mich, dass meine Mannschaft immer wieder gut zurückgekommen ist und sich mit einem Sieg belohnt hat“, betonte Hans Tauber.