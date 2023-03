River Rats: „Wir fahren nach Dorfen, um zu gewinnen“

Von: Thomas Wenzel

110 Prozent wollen die Geretsrieder River Rats um Xaver Hochstraßer (li., mit Michael Harrer) am Sonntag in ihrem letzten Saisonspiel in Dorfen geben. Mit einem Sieg hätte der ESC den Klassenerhalt sicher in der Tasche. © hans lippert

Vor dem entscheidenen Match beim ESC Dorfen herrscht Zuversicht im Lager des ESC Geretsried. Mit einem Sieg hätten die River Rats den Klassenerhalt auf jeden Fall sicher, könnten aber auch von Niederlagen der direkten Konkurrenten profitieren.

Geretsried – Fünf Heimniederlagen in Folge haben das Geretsrieder Eishockeyteam vor dem vergangenen Wochenende in der Bayernliga-Abstiegsrunde gehörig in die Bredouille gebracht: Zwischen den River Rats, dem EHC Waldkraiburg und dem EC Pfaffenhofen entscheidet sich, wer dem abgeschlagenen Tabellenletzten EV Pegnitz in die Landesliga folgt. Nachteil für den ESC ist, dass er am Freitag spielfrei war und dem Treiben der Konkurrenz tatenlos zusehen musste. Allerdings würde sich das Problem zum Beispiel schon bei einer Niederlage der Waldkraiburger lösen und die Mannschaft von Hans Tauber jun. könnte ohne Druck im letzten Match am Sonntag beim ESC Dorfen (17.30 Uhr) auflaufen. „Wir fahren dorthin um zu gewinnen. Egal, wie die anderen Partien ausgehen“, stellt der Coach klar und ergänzt: „Wir haben die beste Ausgangsposition, weil wir alles noch selbst in der Hand haben.“

Die Hängepartie zum Saisonende hätte nicht sein müssen, wenn die Geretsrieder nicht zuletzt daheim gegen den ESV Buchloe (3:4 n.V.) und beim ERV Schweinfurt (3:8) gepatzt hätten. Besonders die Niederlage bei den Mighty Dogs stieß Tauber sauer auf: „Es war die längste Auswärtsfahrt – wir waren 13 Stunden unterwegs, um dann so zu verlieren. Und nebenbei haben wir uns auch noch unser Torverhältnis versaut.“ Um die Stimmung zu verbessern, ließ es der Coach am Dienstag im Training etwas lockerer angehen. Allerdings stand anschließend eine interne Besprechung an – ohne Trainer oder Vorstandsmitglied. „Es gibt Situationen, die müssen die Spieler auch mal unter sich klären“, weiß Tauber, der seine Schützlinge aber noch am Freitag zu einer zusätzlichen Trainingseinheit zusammenholte.

Die Dorfener haben bereits am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Sieg gegen Pfaffenhofen ihren Klassenerhalt besiegelt; in Pegnitz hatte die Mannschaft von Trainer Franz Steer samt ihrer Topscorer Tomas Vrba und Urban Sodja mit 3:4 das Nachsehen. Hans Tauber erinnert sich besonders gerne an den 5:1-Erfolg der River Rats am 16. Dezember in Dorfen. „Das war taktisch und von der Moral her eines unserer besten Spiele in dieser Saison. Daran wollen wir anknüpfen“, betont der ESC-Coach, der diesmal auch wieder auf die zuletzt angeschlagenen Martin Morczinietz und Jakob Heigl zurückgreifen kann.

Dass das Unternehmen Klassenerhalt schief gehen könnte, daran verschwendet der 37-Jährige keinen Gedanken: „In den ganzen Wochen war das nie ein Thema – egal, mit wem ich gesprochen habe. Und ich denke, das ist die richtige Mentalität, um es zu schaffen.“