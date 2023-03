River Rats: „Wir können es spielerisch lösen“

Von: Thomas Wenzel

Einen 5:2-Sieg feierten die River Rats um Ondrej Horvath (li.) im letzten Heimspiel gegen den EHC Waldkraiburg, der am Sonntag wieder in Geretsried zu Gast ist. © hans lippert

Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den abstiegsbedrohten EHC Waldkraiburg zeigt sich ESC-Coach Hans Tauber jun. zuversichtlich. Mit einem Sieg könnten sich die Geretsrieder vorzeitig den Klassenerhalt sichern.

Geretsried – Es hätte so einfach sein können – zumindest auf dem Papier. In den Partien am Freitag beim EV Pegnitz und am Sonntag daheim gegen den EHC Waldkraiburg (17.30 Uhr) bekommt es das Geretsrieder Eishockeyteam mit den beiden Schlusslichtern der Bayernliga-Abstiegsrunde zu tun. Eine ideale Gelegenheit, um das eigene Punktepolster aufzubessern. Doch ausgerechnet in dieser Woche haben beide Vereine die Reißleine gezogen und als letzte Maßnahme vor dem drohenden Abstieg ihre Trainer entlassen. In Pegnitz übernahm Michael Breyer als Spielertrainer für Petr Kukla, in Waldkraiburg ersetzte 1b-Coach Jürgen Lederer den glücklosen Markus Berwanger, Ex-Trainer der Tölzer Löwen. „Das ist ein gefährliches Wochenende für uns. Bei einem Trainerwechsel weiß man nie, was in der Mannschaft passiert“, warnt Hans Tauber jun. Das Heimspiel gegen Waldkraiburg bezeichnet der ESC-Coach deshalb als „Wundertüte“: Es hänge viel davon ab, wie es für die Löwen an diesem Freitag daheim gegen Buchloe laufe.

Der EHC tut sich schon die ganze Saison über schwer. Zuletzt verlor man zweimal gegen Schweinfurt (3:4 und 3:4 nach Penaltyschießen), und auch gegen die River Rats gab es im Abstiegsrunden-Heimspiel eine 1:4-Niederlage. Dazu gewannen die Geretsrieder in der Vorrunde am 6. November gegen Waldkraiburg mit 5:2. Topscorer der Gäste ist der Tscheche Michal Popelka mit derzeit 12 Punkten (7 Tore, 5 Assists), gefolgt vom ehemaligen DEL-Stürmer Christian Neuert mit 10 Scorerpunkten. Dazu gibt es mit dem Slowenen Jan Loboda noch einen Abwehrroutinier.

Tauber geht davon aus, dass der ehemalige Oberligist alles unternehmen wird, um den Absturz in die Landesliga zu verhindern. „Sie haben sogar einen Fanbus für die Fahrt nach Geretsried organisiert“, weiß der ESC-Coach, dass die Gäste vermutlich lautstarke Unterstützung von den Rängen bekommen werden. Obwohl er auf den erkrankten Benedikt May verzichten muss, ist der 37-Jährige zuversichtlich: „Wir können es spielerisch lösen, denn Waldkraiburg ist eine Mannschaft, die auch mitspielen will.“ tw