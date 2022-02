River Rats wollen mit den Gegentoren geizen

Von: Thomas Wenzel

Teilen

„Sie hatte zuletzt einen super Lauf“: ESC-Coach Randy Neal bedauert sehr das Saison-Aus für Torhüterin Johanna May, die sich ein Innenband im Knie gerissen hat und wohl bis Saisonende ausfällt. © hans lippert

Im Heimspiel am Freitag gegen den ESC Dorfen wollen die Geretsrieder River Rats den zweiten Platz in der Bayernliga Abstiegsrunde verteidigen. Für die Besucher gilt ab sofort die 2G-Regelung und weiterhin Maskenpflicht.

Geretsried – Turbulent ging es in dieser Woche in der Eishockey-Bayernliga zu. Beim EHC Königsbrunn und beim VfR Ulm/Neu-Ulm wurden Andreas Becher beziehungsweise Robert Linke entlassen. Beim TSV Peißenberg warf Christian Kratzmeir das Handtuch. „Der Trainerstuhl ist halt immer auch ein Schleudersitz“, stellt Randy Neal dazu fest. Der Kanadier selbst sitzt dagegen fest im Sattel, zumal seine Geretsrieder River Rats zuletzt mit einem 5:4-Sieg n.V. in Pfaffenhofen und damit zwei Punkten den zweiten Platz in der Abstiegsrunde festigten. „Wie wir da im letzten Drittel aufgetreten sind, so müssen wir gegen den ESC Dorfen weitermachen“, verweist der 65-Jährige auf das Heimspiel an diesem Freitag (19.30 Uhr).

Was Neal in Pfaffenhofen allerdings weniger gefiel, waren die vier Gegentore. „Da müssen wir geiziger werden“, betont der Coach. „2 bis maximal 2,5 pro Spiel sind das Ziel. Daran arbeiten wir.“ Zumal sein Team vergleichsweise sehr viele Chancen benötige, um zu eigenen Treffern zu kommen.

Gegen seinen Ex-Klub Dorfen erwartet der Kanadier einen „harten Kampf“. Die Gäste hätten einen guten Endspurt in der Bayernliga-Vorrunde hingelegt. Zwar absolvierten die Eispiraten in der Abstiegsrunde bislang nur zwei Partien, doch nach der 2:5-Heimniederlage gegen die River Rats holte man zuletzt in Schweinfurt einen 4:2-Sieg. Nach Neals Einschätzung mache sich jetzt allmählich die gute Arbeit bezahlt, die sein Kollege Franz Steer seit zwei Jahren in Dorfen leiste. „Das sind lauter junge und hungrige Spieler“, weiß der 65-Jährige. Zumal zuletzt auch der Slowene Urban Sodja und der Deutsch-Tscheche Tomas Vrba wieder regelmäßig zu Scorerpunkten kamen.

In Geretsried gibt es bezüglich der Personalien gute und schlechte Nachrichten. So hat sich Torhüterin Johanna May zuletzt in Pfaffenhofen einen Innenbandriss im Knie zugezogen und fällt bis Saisonende aus. „Das tut mir leid für sie. Sie hatte zuletzt einen super Lauf“, bedauert Randy Neal, der sich aber gleichermaßen zufrieden mit seinem zweiten Goalie-Youngster Maximilian Freytag zeigt. Außerdem hat der Coach die Hoffnung, dass der zuletzt erkrankte Stammtorhüter Martin Morczinietz an diesem Wochenende wieder einsatzfähig sein wird. Eventuell kommt es auch zu einem Comeback von Maximilian Hüsken nach dessen Fußverletzung, während sich Jakob Heigl (Schulter) noch im Aufbautraining befindet.

Lesen Sie auch: Nach fünf erfolgreichen Jahren: Ascholding trennt sich von Coach Tochtermann