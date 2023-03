River Rats wollen Pegnitz hinter sich lassen

Von: Thomas Wenzel

Wenn die vielen Chancen in Tore umgemünzt werden, sollten die Geretsrieder River Rats um Jakob Heigl (Mitte) am Freitag in Pegnitz keine Probleme bekommen. © hans lippert

Die Geretsrieder River Rats sind zu Gast beim EV Pegnitz, der die letzte Chance auf den Klassenerhalt wahren will. Doch die Oberfranken müssen ohne ihren Topscorer Roman Navarra auskommen, haben aber seit dieser Woche einen neuen Coach.

Geretsried – Groß war das Wehklagen beim ESC Geretsried nach der jüngsten 3:4-Heimniederlage in der Verlängerung gegen den EC Pfaffenhofen. Nicht nur, dass die Gäste die gesamte Bayernliga-Vorrunde über das Tabellenende geziert hatten – auch waren die River Rats an diesem Sonntag spielerisch überlegen und verbuchten mindestens doppelt so viele Torchancen wie ihre Gäste. „Da war auch viel Pech dabei“, stellt Hans Tauber jun. fest: „Latte, Pfosten, daneben oder drüber.“ Allerdings sei es nicht das erste Mal, räumt der ESC-Coach ein, „dass wir einem gegnerischen Torhüter das Spiel seines Lebens beschert haben“. Doch die Mannschaft sei weiterhin bemüht, ihre Torausbeute zu verbessern: „Daran arbeiten wir seit Wochen im Training, unter anderem um Nachschüsse zu verwerten.“ Tauber warnt jedoch auch davor, jetzt alles schwarz zu malen: „Wir sollten nicht vergessen, dass wir trotz der ärgerlichen Niederlage insgesamt vier Punkte geholt haben.“ Noch zwei Zähler mehr sollen es an diesem Wochenende in Pegnitz und gegen Waldkraiburg werden. „Das sind zwei Vereine, die hinter uns in der Tabelle stehen – und das soll auch so bleiben.“

Am heutigen Freitag starten die River Rats ohne die verhinderten Benedikt May (krank) und Luis Huber (Arbeit) um 13.30 Uhr zu der 250 Kilometer langen Fahrt zum EV Pegnitz. Die Oberfranken stehen mit nur einem Zähler auf dem letzten Tabellenplatz der Abstiegsrunde, haben jüngst gegen Buchloe (1:4, 2:5) die Niederlagen fünf und sechs hinnehmen müssen. Dies veranlasste die Verantwortlichen dazu, den erst vor wenigen Wochen verpflichteten Coach Petr Kukla von seinen Aufgaben zu entbinden. Michael Breyer soll als Spielertrainer den Klassenerhalt bewerkstelligen. Weitere Hiobsbotschaft für die Icedogs: Topscorer Roman Navarra wurden wegen eines angedeuteten Kopfstoßes gegen einen Unparteiischen für vier Partien gesperrt. Hans Tauber warnt aber gerade deshalb davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: „Pegnitz wird alles versuchen, die Punkte zu behalten.“