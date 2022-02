Sabrina Kruck: „Bei Olympia bekomme ich eine Gänsehaut“

Eishockey

Von Thomas Wenzel schließen

Nach dem Landesliga-Derby gegen den EC Bad Tölz hat Ex-Nationalspielerin Sabrina Kruck ihre Karriere beendet. Im Interview blickt die 40-jährige, die die Geschäftsstelle des ESC Geretsried leitet und als Nachwuchstrainerin aktiv ist, auf die Höhepunkte ihrer Laufbahn zurück.

Geretsried – Rätsel des Tages: Wer hat in Geretsried das Eishockeyspielen erlernt und stolze 159 Länderspiele für Deutschland absolviert? Viele Fans werden zuerst an Korbinian Holzer oder Andreas Morczinietz denken, aber die kommen „nur“ auf 80 beziehungsweise 66 Partien im DEB-Trikot. Gemeint ist Sabrina Kruck, die für das Frauen-Nationalteam an sechs Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teilgenommen hat. Am Samstag hat die 40-jährige Verteidigerin nach dem Landesliga-Match des ESC Geretsried gegen den EC Bad Tölz ihre herausragende Karriere beendet. Im Gespräch mit Sportredakteur Thomas Wenzel ließ die Leiterin der ESC-Geschäftsstelle ihre sportliche Laufbahn Revue passieren.

Frau Kruck, wie war Ihr letztes Spiel – sportlich und emotional betrachtet?

Sportlich gesehen war’s fast schon ein Krimi. Denn wir haben erst im Penaltyschießen mit 4:3 gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Penaltys wir schießen mussten, ehe das Ergebnis feststand. Dabei hatte ich mir vorgestellt, dass wir in meinem letzten Spiel schön in Ruhe einen Sieg einfahren.

Mussten Sie auch ran bei den Penaltys?

Ja, dreimal. Aber leider habe ich keinen reingemacht (lacht).

+ Spalier standen die kleinen Geretsrieder River Rats beim letzten Spiel ihrer Trainerin Sabrina Kruck (Mi.). © Hans Lippert

Wie war Ihre Gefühlslage?

Es war schön, dass das letzte Spiel ein Derby gegen Bad Tölz war. Und für mich war es eine große Überraschung, dass die U 9- und U 13-Kinder, die ich ja trainiere, beim Einlaufen Spalier gestanden haben. Das war schon sehr süß und hat mir super gefallen. Dann gab’s auch noch die Ehrung durch Thomas Ranft und Markus Janka (Präsident und Vorsitzender des ESC, Anm.d.Red.) – damit hatte ich gar nicht gerechnet.

Wann hatten Sie die Entscheidung getroffen, Ihre Karriere zu beenden?

Eigentlich wollte ich schon vor einem Jahr aufhören. Aber dann hat es mich gereizt, noch einmal in dem schönen sanierten Eisstadion zu spielen. Aber jetzt war es klar, dass Schluss ist.

Fiel Ihnen der Abschied schwer?

Nein, ich höre mit einem gutem Gewissen auf. Ich habe so viel erreicht im Eishockey. Da ist jetzt schon ein bisschen die Luft raus.

Sie waren am Ende mit 40 Jahren deutlich älter als Ihre Teamkolleginnen. War das schwierig?

Nein, ich habe es nicht so empfunden.

Und wie nehmen Sie die jungen Spielerinnen wahr?

Es ist schon etwas anders heutzutage. Als ich 16 oder 17 war, also im Alter der jetzigen Geretsrieder Spielerinnen, war unsere Einstellung eine andere. Wir haben immer 100 Prozent gegeben – egal, ob im Training oder im Spiel. Das ist heute nicht immer der Fall. Und damals waren auch unsere Trainer unumstrittene Respektspersonen. Das hat sich auch ein wenig geändert.

Kommen wir auf die Höhepunkte Ihrer Laufbahn zu sprechen ...

Ganz klar – die beiden Olympia-Teilnahmen 2002 in Salt Lake City und 2006 in Turin. Dazu die beiden Deutschen Meisterschaften 2003 mit Kornwestheim und 2008 mit Planegg. Und dass wir mit dem ESC zuletzt noch zweimal Bayerischer Landesliga-Meister geworden sind, macht mich auch stolz.

Eine stolze Bilanz ...

Danke. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass das alles nicht möglich gewesen wäre, wenn mich am Anfang meiner Karriere meine Eltern nicht so großartig unterstützt hätten. Und in den letzten Jahren haben mein Mann und meine beiden Kinder viel Verständnis aufgebracht, wenn ich mal wieder beim Eishockey unterwegs war.

Hätten Sie denn im Rückblick irgendwas lieber anders gemacht?

Nein, eigentlich nicht. Ich bin zufrieden. Klar wäre es schön gewesen, wenn ich noch ein paar Deutsche Meisterschaften mehr geholt hätte. Damals 1999 mit dem TuS zum Beispiel, als wir das Finalturnier hier in Geretsried hatten, aber nur Zweiter geworden sind. Aber prinzipiell hat schon alles gepasst.

Weil Sie im Rückblick auch von Olympia gesprochen haben: Wie ist Ihre Meinung zu den umstrittenen Spielen in Peking?

Ich bin schon ein Olympia-Fan, schaue mir auch den ganzen Tag die Wettbewerbe im Fernsehen an. Und gerade bei der Übertragung der Eröffnungsfeier, da bekomme ich immer noch eine Gänsehaut, weil es mich an meine eigenen Teilnahmen erinnert. Und meine Buben fragen dann natürlich auch, ob ich damals beim Anzünden des olympischen Feuers im Stadion war und so weiter.

Die Freude am Sport überwiegt also?

Natürlich ist es für die Athleten eine ganz große Sache, dass sie bei so einer Veranstaltung dabei sein dürfen. Dafür haben sie sich alle über Jahre hinweg abgerackert. Aber ich habe neulich auch die tolle Olympia-Reportage von Felix Neureuther gesehen. Und da bin ich natürlich absolut seiner Meinung was zum Beispiel die Verstöße gegen Menschenrechte in China betrifft.

Zurück nach Geretsried: Sie bleiben dem Eishockey hier erhalten?

Ja, das auf jeden Fall. Der Verein hat mir so viel gegeben, dass ich auch unbedingt etwas zurückgeben möchte. Aber natürlich möchte ich künftig auch mehr Zeit haben, um meinen Buben bei ihren Spielen zuzuschauen.

In welcher Funktion werden wir Sie künftig sehen?

Natürlich als Leiterin der Geschäftsstelle. Ob ich als Trainerin der U9 weitermache, wird sich noch zeigen. Und ich bin gefragt worden, ob ich bei den Frauen als Co-Trainerin einsteigen möchte.

Dann könnten Sie sich dafür stark machen, dass es wieder mehr Mädchen im Eishockey gibt ...

Ja, bei den ganz Kleinen sind schon ein paar Mädchen dabei. Weiter oben aber nicht mehr. Ich fände es deshalb wichtig, dass die Vereine enger kooperieren – zum Beispiel Geretsried und Bad Tölz. So viele eishockeybegeisterte Mädchen gibt es in unserem Landkreis nicht, da müssen wir einfach zusammenhelfen.

Lesen Sie auch: River Rats drehen 0:2-Rückstand