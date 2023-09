7:3-Sieg für ESC: Hüskens Ausfall trübt die Freude

Von: Patrick Staar

Gelungener Einstand: Neuzugang Alexander Thyroff (li.) spielte stark und steuerte zwei Treffer zum 7:3-Sieg der Geretsrieder River Rats bei. © hans lippert

Es hätte alles so schön sein können: Die Geretsrieder River Rats waren dem ERSC Ottobrunn am Sonntag in einem Testspiel 60 Minuten lang turmhoch überlegen und siegten vor 258 Zuschauern souverän mit 7:3 (2:0, 3:2 2:1). Doch im zweiten Drittel prallte Rückkehrer Max Hüsken unglücklich gegen die Bande und verletzte sich womöglich schwer am Knie:

„Wir müssen schauen, was für ein Ergebnis die Untersuchungen bringen“, sagt Trainer Hans Tauber. „Ein schmerzhafter Verlust. Da ist das Ergebnis zweitrangig.“

Es war unübersehbar, dass den River Rats eine harte Trainingswoche in den Knochen steckt. „Wir haben uns gute Chancen erarbeitet, aber insgesamt war’s zu wild und zu hektisch“, urteilt Tauber. Trotzdem war er mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft alles andere als unzufrieden: „Wir haben versucht, die einfachen Dinge richtig zu machen, und das ist uns über weite Strecken gelungen.“ Das Torschuss-Verhältnis von 50:11 deutet an, wie einseitig die Partie verlief. Als zweifache Torschützen zeichneten sich Josef Reiter und Alexander Thyroff aus. Jeweils einmal trafen Mattias Hölzl, Stephan Englbrecht und Luis Huber. Das Ergebnis hätte bei einer besseren Chancenverwertung noch deutlich höher ausfallen können.

Eine starke Leistung bescheinigte Tauber der dritten Sturmreihe mit Josef Reiter, Luis Huber, Michael Harrer, Paul Gania und Bernhard Jorde: Die haben gut funktioniert und Power gebracht.“ Alexander Thyroff, Stefano Rizzo und Danyel Waizmann hätten sich ebenfalls gut präsentiert. Auch wenn Tyler Wiseman ein Torerfolg verwehrt blieb, bezeichnete Tauber den Einstand des Kanadiers als gelungen: „Er hatte sehr viele Chancen, aber etwas Scheibenpech. Man hat gesehen, dass er einen echten Mehrwert für die Mannschaft bringt.“