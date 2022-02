Stark verbesserte River Rats

Von: Thomas Wenzel

Zwei Punkte holten die Geretsrieder River Rats um Josef Reiter (Mi.) mit dem 5:4-Sieg nach Verlängerung bei Spitzenreiter TSV Erding. © christoph riedel

Der ESC Geretsried holt beim Abstiegsrunden-Tabellenführer TSV Erding einen 5:4-Sieg in der Verlängerung.

Erding/Geretsried – Wiedergutmachung war beim ESC Geretsried am Sonntagabend beim Bayernliga-Abstiegsrunden-Match in Erding angesagt. Zwei Tage nach der 1:5-Heimniederlage gegen Dorfen (wir berichteten) zeigten sich die River Rats stark verbessert und gewannen beim Tabellenführer mit 5:4 (2:2, 1:1, 1:1) nach Verlängerung. „Die Jungs haben heute sehr gut gespielt“, sagte Randy Neal. Weil die Hausherren ersatzgeschwächt waren, hatte der ESC-Coach vier Sturmreihen nominiert, was von Vorteil war.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart, denn schon nach eineinhalb Minuten erzielte Ondrej Horvath die 1:0-Führung. In der Folge saßen insbesondere die Geretsrieder häufig auf der Strafbank. Dies machten sich die Hausherren zweimal zu Nutze: Mark Waldhausen gelang in Überzahl der 1:1-Ausgleich (6.), ehe David Hrazdira im nächsten Powerplay das zweite Erdinger Tor gelang (8.). Noch im ersten Drittel kamen die River Rats mit einem Mann mehr auf dem Eis durch Marek Haloda zum 3:3 (20.). „Die Schiedsrichter haben im Vier-Mann-System gepfiffen, und das leider etwas kleinlich“, sagte Randy Neal.

Im zweiten Abschnitt waren es wiederum die Gäste, die durch Josef Reiter vorlegten (27.). Michael Trox erzielte jedoch zwölf Minuten später den 3:3-Ausgleich. Im Schlussabschnitt sorgte zuerst erneut Hrazdira für Jubel bei den Gastgebern (44.), ehe Florian Strobl drei Minuten später wiederum ausglich. Bis zur Schlusssirene vergaben beide Mannschaften eine Reihe guter Gelegenheiten, so dass die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste. Hier bescherte Benedikt May mit seinem Tor nach zweieinhalb Minuten den River Rats den Sieg und den Zusatzpunkt.

Erding - Geretsried n.V. 4:5 (2:2, 1:1, 1:1)

Tore: 0:1 (1:29) Horvath, 1:1 (5:40) Waldhausen (Zimmermann 5-4), 2:1 (7:48) Hrazdira (Trox 5-4), 2:2 (19:55) Haloda (Hochstraßer, Horvath 5-4), 2:3 (26:51) Reiter, 3:3 (39:52) Trox (Waldhausen), 4:3 (43:46) Hrazdira (Lorenz), 4:4 (47:28) Strobl (Haloda, Bursch), 4:5 (62:35) May (Köhler, Gania). – Strafminuten: TSV 12, ESC 22. – Zuschauer: 608.

