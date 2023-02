Strafe als Hallo-Wach-Effekt für die River Rats

Eishockey Bayernliga

Weiterhin Tabellenführer in der Abstiegsrunde: ESC Geretsried siegt in Buchloe mit 3:2 nach Verlängerung

Buchloe/Geretsried – Ihren dritten Sieg im dritten Spiel der Bayernliga-Abstiegsrunde haben die Geretsrieder River Rats am Freitagabend in Buchloe eingefahren: Bei den Pirates gewann der ESC in der Verlängerung mit 3:2 (0:1, 2:0, 0:1). „Die Mannschaft hat wieder einmal Herz und Moral gezeigt“, sagte Trainer Hans Tauber jun., der neben Martin Köhler, Daniel Merl und Josef Reiter auch noch den erkrankten Torjäger Ondrej Horvath ersetzen musste.

Im ersten Abschnitt standen die Gäste stark unter Druck und verloren kurz vor der ersten Pause auch noch Jakob Heigl nach einem Bandencheck durch eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. „Die folgende fünfminütige Unterzahl haben wir jedoch sehr gut überstanden. Das war ein Hallo-Wach-Effekt für die Mannschaft“, freute sich der Coach.

Einen Traumstart erwischten die Gäste im zweiten Drittel, als Benedikt May – auf die Reise geschickt von Florian Strobl – in Unterzahl schon nach 47 Sekunden das 1:1 erzielte. Strobl selbst erhöhte in der 39. Minute dann auf 2:1. In der Folge erhöhten die Hausherren wieder den Druck, doch der ESC stand defensiv gut. Im Schlussdrittel ergab sich ein offener Schlagabtausch. Es sah lange Zeit nach einem Erfolg der River Rats aus, ehe Markus Vaitl kurz vor Schluss der 2:2-Ausgleich für Buchloe gelang.

+ Dominic Fuchs erzielte in Buchloe den ESC-Siegtreffer in der Overtime. © Archiv

Die Geretsrieder bewiesen in der Verlängerung jedoch Nervenstärke, denn Dominic Fuchs erzielte nach 1:38 Minuten in Überzahl den 3:2-Siegtreffer. „Das haben wir wirklich souverän herausgespielt. Ein überragender Start in dieses Wochenende“, freute sich Hans Tauber, der zudem die starke Leistung von Torwart Martin Morczinietz („Er war der Turm in der Schlacht“) hervorhob.

Buchloe - Geretsried n.V. 2:3 (1:0, 0:2, 1:0) - Tore: 1:0 (15:24) Wittmann (Schorer, Padrezov 5-4), 1:1 (20:47) May (Strobl 4-5), 1:2 (38:25) Strobl (Berger, May), 2:2 (58:31) Vaitl (Krafczyk), 2:3 (61:38) Fuchs (Berger 4-3). – Strafminuten: ESV 12, ESC 12 plus 5 und Spieldauer (Heigl). – Zuschauer: 135.

