Strobls Overtime-Tor lässt die River Rats jubeln

Von: Thomas Wenzel

Der Mann für die entscheidenden Tore: Florian Strobl (2.v.li., vor Dorfens Keeper Andreas Marek) erzielte am Sonntagabend in der Verlängerung den 4:3-Siegtreffer für die River Rats, die damit in der Bayernliga bleiben. © weingartner

Mit einem 4:3-Sieg n.V. in Dorfen hat der ESC Geretsried den Klassenerhalt in der Bayernliga perfekt gemacht.

Dorfen/Geretsried – Nach dem ersten Drittel durften sich die Geretsrieder Eishockeyfans am Sonntagabend zumindest halbwegs entspannt zurücklehnen: Ihre River Rats führten beim ESC Dorfen mit 2:1, während parallel der EC Pfaffenhofen den EHC Waldkraiburg mit 2:0 in Schach hielt. Am Ende behielt der ECP mit 3:1 die Oberhand, und auch das Team von Hans Tauber jun. durfte jubeln – über einen 4:3 (1:2, 1:1, 0:1)-Erfolg in der Verlängerung und den gelungenen Klassenerhalt in der Bayernliga. „Auch dieses Spiel war ein Spiegelbild der abgelaufenen Saison“, sagte der ESC-Coach. „Wir haben viel investiert, aber es ist wenig herausgesprungen.“

Die Gäste starteten konzentriert in die Partie und gingen durch Martin Köhler nach sieben Minuten in Führung. Doch kurz darauf nutzten die Hausherren ihr erstes Powerplay zum Ausgleich durch Benedikt Dietrich (10.). Die Geretsrieder blieben jedoch spielbestimmend und kamen durch Daniel Merl zum 2:1 (13.). Als Daniel Bursch Mitte des zweiten Drittels in Überzahl auf 3:1 erhöhte, wuchs die Zuversicht im ESC-Lager. „Die Jungs haben zwei Drittel lang richtig gut gespielt und Vollgas gegeben“, lobte Hans Tauber seine Schützlinge. Doch kurz vor der zweiten Pause brachte Gasper Susanj die Dorfener auf 2:3 heran. Als Christian Göttlicher in der 42. Minute auch noch das 3:3 gelang, war die Partie wieder offen. „Dorfen wollte nicht verlieren, das hat man gemerkt“, sagt der Coach der River Rats.

Er sei während des Spiels über den Zwischenstand in Pfaffenhofen informiert gewesen, man habe das Resultat jedoch nicht an die Mannschaft kommuniziert. „Wir wollten den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen“, betont Tauber. Was letztlich auch gelang: Florian Strobl erzielte in der Verlängerung nach 2:54 Minuten den umjubelten 4:3-Siegtreffer.

Dorfen - Geretsried n.V. 3:4 (1:2, 1:1, 1:0/0:1) - Tore: 0:1 (6:38) Köhler (May, Horvath), 1:1 (9:22) Dietrich (Vrba, Sodja 5-4), 1:2 (12:05) Merl (Bursch), 1:3 (33:44) Bursch (Strobl, Köhler 5-4), 2:3 (38:36) Susanj (Lohmaier), 3:3 (41:26) Göttlicher (Penalty), 3:4 (62:54) Strobl. – Strafminuten: ESCD 6, ESCG 2. – Zuschauer: 184.