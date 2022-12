Unerwartetes Fünf-Punkte-Wochenende für die River Rats

Von: Thomas Wenzel

Für eine gute taktische und kämpferische Vorstellung belohnten sich die River Rats am Sonntag in Buchloe: Klaus Berger (Mi.) erzielte das Tor zum 3:2-Sieg. © hans lippert

Einen verdienten 3:2-Erfolg brachte das Geretsrieder Eishockeyteam am Sonntag vom Match in Buchloe mit nach Hause. Immerhin lag der ESC im Spielverlauf dreimal in Führung.

Buchloe/Geretsried – Der 4:3 n.V.-Heimsieg am Freitag gegen Ulm hat den Geretsrieder River Rats offenbar so viel Selbstvertrauen eingeimpft, dass sie am Sonntagabend gleich nachgelegt haben: Beim 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)-Erfolg in Buchloe verbuchte der ESV sogar die kompletten drei Zähler. „Wer hätte das vorher gedacht, dass wir ein Fünf-Punkte-Wochenende bekommen“, freute sich Trainer Hans Tauber jun. nach dem Match.

Schon im ersten Abschnitt waren die ohne Topscorer Ondrej Horvath (krank) und den verletzten Verteidiger Jakup Rezac angetretenen Gäste tonangebend. „Wir waren von Anfang an hellwach“, lobte Tauber. Nach zehn Minuten brachte Daniel Bursch in Überzahl die Geretsrieder in Führung, jedoch gelang ESV-Routinier Alexander Krafczyk kurz darauf aus dem Nichts der 1:1-Ausgleich (13.). Noch vor der ersten Pause sorgte dann Dominic Fuchs für den zweiten Treffer der River Rats.

Torlos verlief der zweite Abschnitt, der allerdings von einer schweren Verletzung von ESV-Torjäger Michal Petrak überschattet wurde. Deshalb zogen die Schiedsrichter dann die zweite Pause auf die 34. Minute vor. „Wir saßen eine halbe Stunde in der Kabine. Das war nicht einfach, dann wieder in Tritt zu kommen“, meinte der Coach. Tatsächlich machten die Buchloer jetzt ordentlich Druck und kamen zum 2:2-Ausgleich durch Robert Wittmann (51.). Klaus Berger erzielte kurz darauf das 2:3 (56.), woraufhin sich ein offener Schlagabtausch in der Schlussphase ergab. Nicht zuletzt dank Torhüter Martin Morczinietz ließen sich die River Rats aber den Sieg nicht mehr nehmen. Tauber: „Wir haben zwar immer noch enge Spiele, aber wir können sie jetzt auch gewinnen.“

Buchloe - Geretsried 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) - Tore: 0:1 (9:06) Bursch (Fuchs, Strobl 5-4), 1:1 (12:45) Krafczyk (Vaitl, Petrak), 1:2 (18:28) Fuchs (Berger, Haloda 5-3), 2:2 (50:47) Wittmann (Krafczyk, Vaitl), 2:3 (55:25) Berger (Fuchs). Strafminuten: ESV 12, ESC 12. – Zuschauer: 140.