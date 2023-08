Wichtige Bausteine im ESC-Kader

Von: Thomas Wenzel

Verteidiger mit Offensivdrang: Dominic Fuchs (li.) geht bereits in seine neunte Saison bei den Geretsrieder River Rats. Der 30-Jährige kam zuletzt in 38 Partien auf 32 Scorerpunkte. © Hans Lippert

Die Stammkräfte Dominic Fuchs, Josef Reiter und Daniel Merl verlängern ihre Verträge bei den Geretsrieder River Rats

Geretsried – Bis zum Saisonstart in der Eishockey-Bayernliga am 15. Oktober ist es zwar noch ein Weilchen hin. Doch es gibt auch schon vorher ein paar wichtige Termine für die Geretsrieder River Rats: Am 27. August steigt das obligatorische Fest mit der Vorstellung der Mannschaft, die dann am 29. August das Eistraining aufnehmen wird. Und am Sonntag, 3. September, steht das erste Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten ERSC Ottobrunn auf dem Programm.

Josef Reiter wurde in der Abstiegsrunde vermisst. © Archiv

Gut, dass sich jetzt auch der Kader der Ersten Mannschaft allmählich füllt. So haben drei weitere Stammkräfte ihre Verträge beim ESC verlängert. Josef Reiter beispielsweise, der aufgrund eines Auslandaufenthalts in der vergangenen Saison auf nur 23 Spiele kam. Die komplette Abstiegsrunde fehlte der schnelle Außenstürmer, und seine Abwesenheit machte sich durchaus bemerkbar. Das Gesamtpaket stimmt, denn neben einer starken Technik steht der 25-Jährige auch gut auf den Schlittschuhen und kann nicht nur seine Nebenleute bedienen, sondern durchaus selbst abschließen. „Zudem ist er ein bissiger Zweikämpfer, der immer wieder Scheiben erobert“, lobt Pressesprecher Tom Kinzel. Ausgebildet im Tölzer Nachwuchs, führte ihn sein Weg über den TEV Miesbach und einem kurzen Abstecher beim SC Riessersee 2019 zu den River Rats. „Seit vier Jahren ist er nun ein fester Bestandteil des Angriffs und auch im fünften wird er wieder ein wichtiger Baustein sein“, ist sich der ESC-Sprecher sicher.

Auf bereits acht Spielzeiten in Geretsried kann Dominic Fuchs zurückblicken. Ebenfalls ausgebildet beim EC Bad Tölz wechselte der großgewachsene Verteidiger 2015 ins Heinz-Schneider-Eisstadion. Obwohl zu Beginn durchaus einige Male im Angriff eingesetzt, kristallisierte sich schnell heraus, dass er für die Rats in der Defensive noch wertvoller sein kann. „Ausgestattet mit einer hervorragenden Übersicht und starken Nerven, ist Dominic oft Ausgangspunkt für den wichtigen ersten Pass im Aufbau“, lobt Tom Kinzel. Vor allem in Überzahl sorgt der 30-Jährige mit seinem platzierten Handgelenkschuss von der blauen Linie für Gefahr und schaltete sich gerne in die Offensive ein. 32 Punkte in 38 Partien sind eine bemerkenswerte Ausbeute für einen Verteidiger.

Daniel Merl: Der Allrounder bleibt beim ESC. © Archiv

Auch der Dritte im Bunde hat eine Tölzer Vergangenheit. Daniel Merl wechselte 2017 isarabwärts nach Geretsried, konnte zu diesem Zeitpunkt aber bereits die Erfahrung von fast 100 Einsätzen in der Oberliga zurückblicken. Beim ESC kam der Allrounder teilweise auch in der Verteidigung zum Einsatz, doch die meiste Zeit – auch zuletzt unter Trainer Hans Tauber – verstärkte er die Offensive. Hier punktete er vor allem mit einem ansatzlosen und harten Handgelenkschuss sowie einer hervorragenden Technik. „Wenn bei Daniel alles zusammenläuft, ist er kaum zu stoppen und gegen jeden Gegner in der Bayernliga für ein Tor gut“, freut sich der ESC-Sprecher über die Verlängerung des 26-Jährigen.

Der Kader der River Rats Tor: May, Gräubig; Abwehr: Rezac (CZ), Waizmann, Englbrecht, Jorde, Fuchs; Angriff: Wiseman (CAN), Rizzo, Hüsken, Horvath, Berger, Bursch, Reiter, Merl; Trainer: Hans Tauber.

Zugänge: Tyler Wiseman (inaktiv), Danyel Waizmann (Tölzer Löwen), Stefano Rizzo (TEV Miesbach), Maximilian Hüsken (TEV Miesbach), Dominik Gräubig (EHC Klostersee); Abgänge: Marek Haloda (EHC Klostersee), Jakob Heigl (TSV Peißenberg), Xaver Hochstraßer (unbekannt), Benedikt May (Karriereende), Florian Strobl (Karriereende).