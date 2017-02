„Wir ziehen das Ding jetzt durch“

Eishockey

Geretsrieds Kapitän Andi Dornbach über den Klassenerhalt, die Stärken in Über- und Unterzahl und das neue Stadiondach

Geretsried – 2006 war das Jahr des großen Umbruchs im Geretsrieder Eishockey. Die Eissportabteilung spaltete sich vom TuS ab, und die Mitglieder gründeten den Verein ESC, der in der Bezirksliga einen Neustart wagte. Im Sommer wurde das marode Dach des Heinz-Schneider-Eisstadions abgerissen. Bereits ein Jahr zuvor war TuS-Eigengewächs Andi Dornbach – damals 22 Jahre jung – zum Bayernliga-Konkurrenten Fürstenfeldbruck gewechselt. Weitere Stationen des Lagerleiters, der in Gelting wohnt, waren der TSV Peißenberg, der TEV Miesbach und erneut Peißenberg. Vor vier Jahren kehrte der 35-jährige Verteidiger nach Geretsried zurück und führte in der vergangenen Saison die River Rats zurück in die Bayernliga. Nach dem Sechs-Punkte-Wochenende mit Siegen über Moosburg und in Pfaffenhofen sprach unser Mitarbeiter Eduard Hien mit dem ESC-Kapitän.

-Herr Dornbach, Gratulation zu den beiden Erfolgen. Ihre kurze Analyse der beiden Spiele, bitte!

Am Freitag habe ich mich vor allem über den ersten Shut-out von unserem Keeper David Albanese und den ersten Saisontreffer meines Verteidigerkollegen Hans Tauber gefreut. Gegen Moosburg haben wir zunächst läuferisch zu wenig geboten. Danach lief es besser. Vor allem haben uns die Tore in Überzahl geholfen. Am Ende haben wir die Partie souverän heruntergespielt. Das Match am Sonntag in Pfaffenhofen war sehr intensiv und kampfbetont. Wir wollten unbedingt gewinnen und haben uns am Ende wieder einmal auf unser gutes Überzahlspiel verlassen können.

-Im Aufstiegsjahr holte die Mannschaft in der Vorrunde lediglich 14 Punkte. Heuer waren es schon 33 Zähler. Auch wenn der ESC den Einzug in die Verzahnungsrunde knapp verpasste: Wie kam es zu dieser Steigerung?

In erster Linie hat sich jeder Einzelne verbessert und an das schnellere Tempo in der Bayernliga gewöhnt. Außerdem ist unser Spiel nicht nur auf einen Mann wie Ondrej Horvath ausgelegt, sondern auf mehrere Akteure verteilt. Dass wir es nicht auf den achten Platz geschafft haben, lag an den beiden 1:2-Niederlagen daheim gegen Germering und Pegnitz. Das war mehr als ärgerlich. Sonst wäre der Klassenerhalt natürlich gleich mit dem Abschluss der Vorrunde perfekt gewesen.

-Seit den letzten Partien der Vorrunde funktionieren das Über- und das Unterzahlspiel der River Rats ausgezeichnet. Die Mannschaft kassiert ja kaum noch Gegentreffer. Wie kommt das?

Eigentlich ist es komisch: Seit wir im Training kein großes Augenmerk mehr auf das Überzahlspiel richten, läuft es irgendwie von selbst. In Unterzahl stehen wir in der Defensive richtig gut. Auch die Stürmer arbeiten gut nach hinten. Da lassen wir derzeit wenig anbrennen. Und auf David, unseren Schlussmann, ist Verlass. Er hält uns immer wieder in brenzligen Situationen im Spiel und ist mit seiner Ruhe ein großer Rückhalt für das Team.

-Ihre Prognose: Wo wird der ESC am Saisonende stehen?

Wir ziehen das Ding jetzt durch und wollen dem Abstieg oder dem Relegationsplatz nichts zu tun haben. Wir haben das Ziel, die Runde als Gruppenerster abzuschließen.

-Der Stadtrat hat kürzlich die Überdachung des Heinz-Schneider-Eisstadions beschlossen. Was bedeutet das für die Zukunft des Geretsrieder Eishockeys?

Diese Entscheidung freut mich riesig. Ich hoffe, dass das einen weiteren Aufschwung für den Verein bringt. Jedes Jahr war der Saisonstart kompliziert, weil wir Eiszeiten in fremden Stadien buchen mussten und teilweise erst zu später Stunde trainieren konnten. Auch Regen und Schnee haben das Training und die Spiele behindert. Diese Unannehmlichkeiten fallen künftig weg. Allerdings werde ich beim ersten Spiel unter dem neuen Dach als Altersgründen vermutlich wohl nicht mehr dabei sein.