Zwei Stürmer und ein Allrounder verlängern beim ESC

Von: Thomas Wenzel

Eine durchwachsene Saison erlebte Ondrej Horvath (Mi.) zuletzt bei den Geretsrieder River Rats. Doch der torgefährliche und einsatzfreudige Stürmer wird auch in der neuen Spielzeit für den Eishockey-Bayernligisten auflaufen. © Hans Lippert

Die Geretsrieder River Rats können auch in der kommenden Saison mit Ondrej Horvath, Benedikt May und Daniel Merl planen. Topscorer Horvath, der ab sofort keine Kontingentstelle mehr belegt, geht bereits in sein neuntes Jahr beim ESC.

Geretsried – Die abgelaufene Eishockeysaison war nicht die des Ondrej Horvath. Gleich dreimal musste der langjährige Topscorer der Geretsrieder River Rats verletzungs- und krankheitsbedingt pausieren. Kurz nach dem Auftakt zog sich der 30-Jährige nach einem Zusammenprall mit dem Buchloer Torwart eine Fraktur an der Hand zu, die operiert werden musste. Kaum wieder genesen kassierte der gebürtige Tscheche im Heimspiel gegen Schweinfurt einen frontalen Check, so dass er auf dem Rücken landete und sich mehrere Wirbel anbrach. So recht wollte es mit einem Comeback nicht klappen, denn vor dem Match in Erding wurde Horvath aus dem Verkehr gezogen – der Corona-Test war positiv.

Das alles nagte natürlich an dem ehrgeizigen Stürmer, der aus dem Nachwuchs des HC Znojmo stammt und der seit 2014 für den ESC in 174 Partien 283 Scorerpunkte (156 Tore, 127 Vorlagen), aber auch 441 Strafminuten verbucht hat. Eine Vertragsverlängerung war für Horvath, der seit dem Frühjahr auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, deshalb logisch: „Geretsried ist ein Teil meines Herzens“, betont der 30-Jährige, der mit seiner Familie seit Jahren hier lebt, bei einem örtlichen Entsorgungsunternehmen in der Werkstatt arbeitet und dessen Kinder hier geboren sind.

Bei den River Rats ist man natürlich glücklich über diese Entscheidung. „Mit seiner starken Schusstechnik bringt Ondrej eine enorme Durchschlagskraft für unsere Offensive mit“, betont Tom Kinzel. Immerhin habe der Angreifer auch bei seinen nur 21 Einsätzen in der abgelaufenen Saison beeindruckende 29 Scorerpunkte verbucht.

Erfreulich ist nach Angaben des ESC-Pressesprechers auch die Tatsache, dass Horvath nun nicht mehr zu den transferkartenpflichtigen Spielern zählt. Deshalb hatte der Verein auch entschlossen, für die zweite mögliche Ausländer-Position neben Marek Haloda mit Jakub Rezac noch einen weiteren Verteidiger aus Tschechien zu verpflichten (wir berichteten).

Benedikt May: Der nimmermüde Mittelstürmer bleibt beim ESC. © Archiv

Ebenfalls weiter auf Punktejagd für die River Rats geht Benedikt May (29). Der flinke Stürmer gilt seit Jahren als verlässlicher Punktegarant. „Mit dem Auge für das gegnerische Tor, aber auch für die eigenen Mitspieler bringt Bene eine optimale Kombination mit“, stellt Kinzel. Auch die Laufbereitschaft und der enorme Einsatzwillen „machen ihn für das Geretsrieder Team so wertvoll“. May, der im Nachwuchs des EC Bad Tölz ausgebildet wurde, absolvierte 2009 seine ersten Partien für die River Rats. Zwischenzeitlich spielte er fünf Jahre für die Germering Wanderers, ehe er ins Heinz-Schneider-Eisstadion zurückkehrte. Der Mittelstürmer kam in der Vorsaison auf 31 Spiele, zwölf Tore, zehn Vorlagen und 47 Strafminuten.

Daniel Merl: Der Allrounder hat bei den River Rats verlängert. © Archiv

Wohl dem Trainer, der einen Daniel Merl in seiner Mannschaft hat. Klaglos erfüllte der 25-Jährige in den vergangenen Jahren seine Aufgaben, lief mal in der Abwehr, mal im Angriff auf – je nachdem, wo gerade Not am Mann war. „Ob mit seiner starker Schusstechnik in der Offensive oder der körperbetonter Zweikampfstärke ist Daniel mit seiner professionellen Spieltechnik ein wertvoller Baustein für unser Team“, freut sich der Klubsprecher über die Vertragsverlängerung des gebürtigen Tölzers. Merl kam 2017 zu den River Rats; in der abgelaufenen Bayernliga-Spielzeit kam der Rechtsschütze in 22 Begegnungen auf sechs Tore und sechs Vorlagen bei 50 Strafminuten.